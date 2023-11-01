BAŞKAN UÇAR’DAN 10 KASIM MESAJI



Ataşehir Arena Spor Kulübü Başkanı Orhan Uçar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Uçar mesajında, “İstiklal Savaşımızın Önderi Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Komutan ve Devlet Adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz Türk Milletinin bağrından çıkmış, milleti için, milleti ile birlikte başlattığı bağımsızlık mücadelesinde, cephede kahramanca mücadele eden bir büyük komutan, Türk insanına milli ruh ve benliği aşılayarak yeniden ayağa kalkmasını sağlayan ve Türk Milletinin tüm insanlığın karşısında saygın bir millet olduğunu ispatlayan bir liderdir.

Bugün bizlere düşen görev, geleceğe güvenle bakabilmek için milletçe birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışmak ve geçmişimizden güç alarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet hedefine ulaşmaktır. Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyetimizi, ilelebet korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.