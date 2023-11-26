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Ziraat Bankası hesabı olanlara 2500 TL hediye! Son 4 gün

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Ziraat Bankası yeni kampanyası rekor kırıyor. Kasım ayının son günlerinde Ziraat Bankası duyurduğu kampanyayla 2500 TL hediye edeceğini duyurdu. Ziraat Bankası hesabı olanlara Kasım ayının sonuna kadar ödeme verilecek. Son 4 gün!

Ziraat Bankasından kartı olanlara yeni hediye. Eğer Ziraat Bankası kartınız varsa 2500 TL ödeme alabilirsiniz. Ziraat Bankası 2.500 TL hediyesi için son 4 gün!

Ziraat Bankası 2500 TL hediye nasıl alınır?

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Ziraat Bankası web sitesinden yapmış olduğu açıklamada;

  • Touristica’da tek seferde yapacağınız 15.000 TL-19.999 TL arasındaki alışverişlerinizde 1.000 TL Bankkart Lira, 20.000 TL-29.999 TL arasındaki alışverişlerinizde 2.000 TL Bankkart Lira, 30.000 TL ve üzerinde olan
  • Bankkart alışverişlerinizde 2.500 TL Bankkart Lira kazanacaksınız.
  • Kampanya 1 Kasım’da başlayacak, 30 Kasım’da son bulacak.
  • Kampanyaya bankkart.com.tr web sitesi üzerinden, Bankkart mobil uygulamasından ve SMS göndererek başvuru yapabilirsiniz.
  • SMS ile başvuru yapmak için telefonunuzdan TOURISTICA yazarak, 4757’ye SMS gönderebilirsiniz.
  • Asil kart sahibi kişinin başvuru yapması gerekiyor.
  • Alışverişlerin Bankkart POS cihazlarından yapılması gerekmektedir.
  • Kazanılan Bankkart liralar 7 Aralık’ta yüklenecek ve 15 Ocak tarihine kadar geçerli olacak. Kullanılmayan Bankkart liralar 16 Ocak’ta alınacak.

Ziraat Bankası 2500 TL duyurusunda ek kartlarla ilgili de açıklama yaptı. En fazla 2500 TL kazanılacak hediyede ek kartlarında harcamaya dahil olduğu duyuruldu. Son başvuru tarihinin 30 Kasım 2023 olduğunu ifade eden Ziraat Bankası, bu fırsatı kaçırmayın dedi. Ziraat Bankası üzerinden kazanılan 2500 TL hediye 15 Ocak tarihine kadar kullanabileceksiniz.

 

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berkay
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