Ziraat Bankası hesabı olanlara 2500 TL hediye! Son 4 gün

Ziraat Bankası yeni kampanyası rekor kırıyor. Kasım ayının son günlerinde Ziraat Bankası duyurduğu kampanyayla 2500 TL hediye edeceğini duyurdu. Ziraat Bankası hesabı olanlara Kasım ayının sonuna kadar ödeme verilecek. Son 4 gün!
Ziraat Bankasından kartı olanlara yeni hediye. Eğer Ziraat Bankası kartınız varsa 2500 TL ödeme alabilirsiniz. Ziraat Bankası 2.500 TL hediyesi için son 4 gün!
Ziraat Bankası 2500 TL hediye nasıl alınır?
Ziraat Bankası web sitesinden yapmış olduğu açıklamada;
Ziraat Bankası 2500 TL duyurusunda ek kartlarla ilgili de açıklama yaptı. En fazla 2500 TL kazanılacak hediyede ek kartlarında harcamaya dahil olduğu duyuruldu. Son başvuru tarihinin 30 Kasım 2023 olduğunu ifade eden Ziraat Bankası, bu fırsatı kaçırmayın dedi. Ziraat Bankası üzerinden kazanılan 2500 TL hediye 15 Ocak tarihine kadar kullanabileceksiniz.
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