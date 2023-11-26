Konut satışları dibe çöktü: Yatırımcıların yeni gözdesi ise rekor kırıyor!

Türkiye’deki ekonomik durum yatırımcıların güvenilir liman arayışını tetiklemeye devam ediyor. Konut fiyatlarının rekor seviyeye ulaşması yatırımcının yeni bir alana yönelmesini sağladı. Konut satışları son 10 aylık verilere göre yüzde 14.3 oranında düşüş yaşarken, yeni yatırım alanları rekor kırmayı başardı. İşte detaylar…

Türkiye’nin ekonomik şartları nedeniyle konut ile otomobil satın almak giderek zorlaşmaya devam ediyor. Özellikle, konut sektörüne yoğun ilgi gösterilmesi fiyatların rekor seviyeye ulaşmasını sağladı. Otomobil fiyatları ise devlet tarafından alınan tüm önlemlere rağmen artmaya devam ediyor. Parasını değerlendirmek isteyen yatırımcılar ise farklı alanlara yönelmek zorunda kaldı. Konut sektöründeki düşüşe rağmen; arsa ve tarla satışları patlama yaptı. 2023 yılı verileri değerlendirildiğinde tarihin en yüksek tarla, arsa ve ticari gayrimenkul satışının gerçekleştiği belirlendi. Türkiye’de son 10 aylık dönem içerisinde 1 milyon 400 bin adet arsanın el değiştirdiği tespit edildi.

Konut Sektöründe Satışlar Düştü

2023 yılının Ocak ile Ekim ayı verilerine göre 2 milyon 419 bin 981 adet gayrimenkulün el değiştirdiği belirlendi. 10 aylık dönem incelendiğinde toplam gayrimenkul satışının sadece 993 bin 835’inin konut satışlarını kapsadığı tespit edildi. 2023 yılı konut satış oranları bir önceki yılla kıyaslandığında yüzde 14.3 oranında düşüş yaşadı. Konut satışlarının azalmasında banka faiz oranlarının yükselmesi de etkili oldu. Konut fiyatlarının rekor seviyeye ulaşması yeni yatırım alanlarının ortaya çıkmasını sağladı. Konut satın alacak miktarda birikimi olmayan yatırımcılar arsa, tarla veya gayrimenkullere yönelerek parasını değerlendirme yolunu tercih etti. Tarihin en yüksek seviyesine ulaşan tarla ile arsa satışları rekor kırdı.

Enflasyondan Korunmanın Yeni Yolu Belirlendi

Ekonomi uzmanları tarafından yatırımcıların enflasyondan korunmak amacıyla tarla, arsa ve gayrimenkul yatırımlarına yöneldiği açıklandı. Ocak ile Ekim ayları verilerine göre Türkiye’de 1 milyon 426 bin 146 adet tarla, arsa ve gayrimenkul satışı gerçekleşti. 2022 yılına göre yüzde 2.5 oranında artış yaşandığı tespit edildi. Türkiye’deki gayrimenkul satışları listesinin ilk sırasında her zaman konut satışları yer alıyordu. 2023 yılında ilk kez konut dışı satışların oranı yüzde 58.9 seviyesine ulaştı. Ekim ayında ise tarla ile arsa satışları yeni bir rekora imza atarak yüzde 62.2 seviyesine geldi. Son 5 yıllık süreç incelendiğinde de konut dışı satışların payının yüzde 44.3 ile yüze 54.5 arasında değiştiği görülüyor. Uzmanlar, konut dışı gayrimenkul satışlarının yükselmeye devam edeceği uyarısında bulundu.

Yatırım için arsa ile tarla almak mantıklı mı?

Dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci ile birlikte ekonomideki dengeler değişti. Türkiye’deki faiz ve enflasyonun önlenemez yükselişi de yatırımcıların farklı alanlara yönelmesini sağladı. Güvenli bir liman arayışı içerisine giren yatırımcılar birikimlerini değerlendirmek için gayrimenkule yöneldi. 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi de tarla ile arsa satın alma yönelimini destekledi. Tarla satın alan vatandaşlar herhangi bir olumsuzluk karşısında konteyner veya prefabrik ev koyarak konut olarak kullanabileceği düşüncesine kapıldı. Ekonomi uzmanları tarla, arsa ve konut dışı gayrimenkul satışlarının 2024 yılında yeni bir rekora imza atabileceğine inanıyor. Arsa ile tarla satın alma yönelimin artmasının fiyatlara da yansıyacağı uyarısı yapılıyor. Özellikle Trakya ve İç Anadolu Bölgesi’ndeki tarla ile arsa fiyatlarının yüzde 100 oranında zamlanacağı bekleniyor.