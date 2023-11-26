2024 Ehliyet Fiyatlarında Rekor Zam! Ehliyet almak eskisinden pahalı olacak…

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2024 yılı Vergi Usul Kanunu Tebliği hazırlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kanun tebliğine göre harç ücretlerine yüzde 50’nin üzerinde zam uygulanacağı netlik kazandı. 2024 yılındaki harç ücretleri zammı ehliyet belgelerini de kapsayacak. Peki, 2024 ehliyet almanın maliyeti ne kadar olacak? Ehliyet kursu ücretleri de artacak mı? İşte detaylar…

2024 yılının gelmesine sayılı günler kala üst üst zam haberleri gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz politikası ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı da ekonomideki sorunları çözmek için yeni yöntemlere başvuruyor. Türkiye’nin yeni ekonomik planına göre faiz politikası da değişim gösterecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği yayınlandı. Resmi Gazete’de yer alan kanun tebliğine göre yeniden değerlendirme oranları belirlendi. 2023 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 58.46 olduğu belirlendi. 2023 verileri dikkate alındığında ise 2024 yılının harç ücretleriyle ilgili tahmini değerler ortaya çıktı.

2024 Yılı Ehliyet Ücretleri Ne Kadar Olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre belirlenen yeniden değerleme oranlarının yayınlanması ile ehliyet ücretlerine yapılacak zam kesinlik kazandı. 2024 yılında ehliyet ücretleri başta B sınıfı ehliyet olmak üzere tüm sınıfları kapsayacak. Ehliyet ücreti maliyetleri yüzde 50 oranında artış gösterecek. Türkiye’de vatandaşların en çok B sınıfı ehliyet için başvuruda bulunduğu biliniyor. B sınıfı ehliyet alabilmek için harç ücretinin yanı sıra değerli kağıt bedeli ile vakıf hizmet bedeli ödeniyor. B sınıfı ehliyetin 2024 yılından itibaren harç bedelinin 5 bin 162 TL olması bekleniyor. 2023 yılında ise B sınıfı ehliyetin maliyeti 3 bin 258 TL olarak belirleniyor.

A, A1, A2 ve F sınıfları ehliyet ücreti ne kadar olacak?

2024 ehliyet ücreti zammı sadece B sınıfı ehliyet için geçerli olmayacak. A, A1, A2 ve F sınıfı ehliyetin maliyeti de artacak. 2023 yılında A, A1, A2 ve F sınıfı ehliyet için sürücülerin 1594 TL ödeme yapması gerekiyordu. 2024 yılı ehliyet zamlarıyla birlikte bu rakam 2 bin 525 TL’ye çıkacak. En yüksek zam ise B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıflarındaki ehliyetlere uygulanacak. 2023 yılında B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıflarındaki ehliyetin maliyeti 4 bin 923 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılında ise bu sınıflarda ehliyet almak isteyen vatandaşların ödemek zorunda olduğu harç miktarı 7 bin 800 TL olacak.

Ehliyet Kurslarına Yüzde 100 Zam Yapılacak!

2024 yılında ehliyet harç bedellerinin yanı sıra sürücü kursları da zam uygulayacak. 2023 yılı itibariyle ehliyet almanın toplam maliyeti 10 bin TL olarak belirlenmişti. Yeniden değerleme verileri sonucu harç ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılması kesinleşti. 2023 yılı sürücü kursu ücretleri ortalama 8 bin TL’den başlıyor. Lakin, bu rakamlar Ocak ayından itibaren uygulanmayacak. Sürücü kursu sahipleri maliyetlerin artmasından dolayı kurs ücretinin yetersizliğinden şikayet ediyor. Akaryakıt fiyatlarının artması, araç bakım masrafları ve kira-personel giderlerinin yükselmesi gibi nedenler gösteriliyor. 2024 yılı sürücü kursu ücretlerinin 15 bin TL’ye yükseltilmesi için girişimler sürüyor. Ehliyet harcına uygulanacak zamla birlikte sürücü kursu ücretlerinin de artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hem sürücü kursu ücreti hem de ehliyet harcı hesaplandığında 2024 yılında ehliyet almanın maliyetinin 20 bin TL’ye ulaşması bekleniyor.