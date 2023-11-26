Staj ve çıraklık mağdurlarına güzel haber! Meclise sunuldu

Staj ve çıraklık mağdurları için yeni bir haber geldi. TBMM’ye sunulak kanun teklifinde staj ve çıralık sigortası sürelerini emeklilik hakkı gelmesi bekleniyor. EYT’nin çıkmasıyla çözülmeyen sorunlardan biri olan Staj ve çıraklık mağduları için sigorta giriş tarihleri olarak staj ve çıraklık tarihleri kabul edilmesi bekleniyor.

Gençlerin meslek sahibi olmaları için büyük bir avantaj olan, staj ve çıraklık sigortası çıktığında bu sizi emekli edecek diyerek 20 yıl önceden müjdelenen ancak EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklarla ilgili TBMM teklif götürüldü. Tüm staj ve çıraklık mağduları yeni bir umut olarak bu teklifin onaylanmasını bekliyor.

Staj ve çıraklık süreleri sigorta girişi kabul edilsin!

TBMM’ye sunulan teklifte, staj ve çıraklık süreleri sigorta girişi olarak kabul edilmesi ve emeklilik hesaplarında bu sürenin kabul edilmesi istendi.

Özellikle Staj ve Çıraklık mağdurları dernekleri Türkiye’de hiç görülmemiş bir çalışma başlatmıştı. Sonuç olarak Meclis’e Staj ve çıraklıkla ilgili konu nihayet geldi. Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf tarafından hazırlanan teklifte, staj ve çıraklık dönemleri borçlanma süreleri olarak kabul edilerek, sigortalılık başlangıç tarihi bu dönemlerde kabul edilsin önerisi sunuluyor.

Kanunun kabul edilmesi durumunda EYT mağdurlarına da erken emeklilik hakkı tanınacak.

Hiç durmuyorlar!

Staj ve Çıraklık mağdurları federasyonunu kanun çıkana kadar durmaya niyeti yok. Konuyla ilgili açıklama yapan Federasyon “Emeklilikte geçerli sigorta girişleri yapılmadan çalıştırılması, hukuka aykırı bir durumdur ve bizlerin gelecek güvencesi tehliyeye atılmaktadır. Toplumsal bir sorumluluk olarak staj ve çıraklık mağdurlarına istedikleri hak verilmeli” açıklaması yaptı.

Staj ve Çıraklık mağdurları bu sefer 10 Aralık pazar günü İstanbul’da eylem düzenleyecek. Tüm mağdurları Kartal’a bekleyenler Büyük İStanbul buluşmasında seslerini duyurmaya çalışacak.

Staj ve Çıraklık borçlanması emeklilik nasıl olacak?

Staj ve çıraklık dönemleri, sigortalılık süresine dahil edilerek, bu dönemleri borçlanarak emeklilik yaşı öne çekmesi düşünülüyor.

Daha önce bazı mesleklere tanınanan (Avukatlık) gibi düzenlemelerle staj yapma ve çırak olma dönemleri eklenerek emeklilik şartlarını karşılayanlara erken emekilik mümkün kılınacak.

Ayrıca Staj ve çıraklık sorunları çözülür çözülmez çocuk sahibi olan anneler, yine borçlanarak erken emeklilik olmasının önü açılacak.

EYT mağdurları staj ve çıraklık dosyası Erken emeklilik için büyük bir umut verici gelişme oluyor. SGK’nın da konuyla ilgili duracağı durum erken emekliliği daha mümkün kılacak gibi duruyor.