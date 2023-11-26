16 milyon Emekliye tek oran zammı geliyor! En düşük emekli maaşı, en düşük SSK Bağkurlu emekli maaşında sürpriz!

Milyonlarca emeklinin beklediği emekli zammıyla ilgili son dakika sürprizi! Emekli zammı ne kadar olacak? 3 Ocak 2024 tarihinde net belli olacak Emekli zammıyla ilgili bugün ortaya tek oran zammı çıktı. SGK, SSK, Memur emeklisi, Bağ-Kurlu ayırmaksızın emekli maaşlarına farklı bir zam geliyor. 16 milyon emekliye tek oranlı zam geliyor. Gözler ise Refah payı verilip verilmeyeceğinde. Tek oranlı zam gelirse SSK ve Bağ-kurlu emekliye refah payı eklenirse herşey değişecek.

Emekliye gelecek zam netleşiyor!

2024 Ocak Emekli zammı merakla bekleniyor. Enflasyon verilerinin belirleyeceği olacağı zamla ilgili Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim enflasyon verisine göre 29,41 olarak gerçekleşen enflasyon için Kasım ve Aralık ayı bekleniyor.

Kasım ve Aralık ile ilgili enflasyon tahminleri belli oldu!

Devletin açıkladığı Orta Vadeli Programa sadık kalınırsa enflasyon yüzde 65 olması bekleniyor. SSK ve Bağ-kurlu emekli zammı yüzde 30,76 olması bekleniyor.

Merkez Bankası Piyasa katılımcıları Anketine göre yüzde 67 olması beklenen enflasyon SSK ve Bağ-kurlu emekli içinyüzde 39’a ulaşacak zam edmek.

Memur ve emeklililer enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yüzde 49 ile 42 arasında bir zam görmesi bekleniyor.

FKB Emekli zammı için noktayı koydu!

Finansal Kurumlar birliği ise Ekonomik Görünüm Beklenti Anketine göre yıl sonu enflasyon verisini yüzde 67 olarak açıkladı. Eğer FKB enflasyon verisini yakalarsa emekli maaşlarına gelecek zam yüzde 39’u bulacak.

Refah Payı gelecek mi?

3 Ocak çarşamba günü kesin Emekli zammının açıklanacağı biliniyor. Hem enflasyon oranıyla birlikte zamlar içi Refah Payı’da gündemde. Refah Payı kök aylıklara eklenirse emeklilere gerçek maaşına eklenecek zam oranıyla iyice artacak.

En düşük emekli maaşında sürpriz!

En düşük emekli maaşıda Refah Payı için çok önemli. Şu an için kulislerde 10 bin TL seviyesinde olacağı beklenen en düşük emekli maaşının artması da mümkün. Ancak Recep Tayyip Erdoğan’ın burada hiç beklenmedik bir en düşük emekli maaşını 10 binin de üzerine çekmesi kulislerde konuşulmaya başlandı.

En düşük memur emekli maaşı değişiyor!

En düşük memur maaşlarında değişiklikler olacak. Şu an için 9 bin 877 TL olan en düşük emekli maaşı en az 14 bin 762 TL olacak. Ancak bir başka beklentiye göre en düşük emekli maaşı 15 bin 95 TL çıkabilir. Bunun üzerine çıkması ise beklenmiyor.

SSK ve Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

İşte tek oran burada çok etkili olacak. Zam oranıyla birlikte Refah payı da eklenmesiyle SSK ve Bağ-kurdan emekli olanlar için memur emeklileri kadar zammın gelmesi planlanıyor. Burada en düşük SSK VE Bağ-kur emeklisi için 14 bin 762 TL ve 15095 TL olması planlanıyor.

Ancak bunun için Refah Payı yasal düzenlemesine zamlar öncesi gidilmesi bekleniyor. Refah Payı düzenlemesi gelirse en düşük emekli maaşı 10 bin TL üzerine çıkıp, SGK, SSK ve Bağ-kurluyla birlikte Memur emeklileri kadar maaş alması mümkün olacak.