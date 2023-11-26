TOKİ 32 ilde konut, 28 ilde işyeri satışı yapıyor! Başvurular başladı

TOKİ’den son dakika 32 ilde konut satışı duyurusu. TOKİ yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeli ve 72 ay vadeli olmak üzere konut ve iş yeri sahibi yapıyor.

TOKİ 32 ilde konut satışı yapıyor!

Toki’den alınan bilgire göre, Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta konutlar satışa sunuluyor. TOKİ konut satışları yüzde 25 peşinat ve 72 ay vadeyle yapılabilecek.

TOKİ 28 ilde işyeri satışı yapıyor!

Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon’da iş yeri satacak. TOKİ iş yerlerini de yüzde 25 peşinat ile satacak ancak 48 ay vadeli olacak.

Konutlar için TOKİ, 13 Aralık çarşamba günü açık artırma yapılacak. Ankara THE Green Park Hotel ve TOKİ İStanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca “emlakmuzayede.com.tr” adresinden de teklif verilebilecek.

İş yerleri için 14 Aralık perşembe günü açık artırma yapılacak. Yine aynı adreslerde iş yerlerine teklif verilebilecek.

SON DAKİKA KAYITLAR BAŞLADI!

TOKİ 32 ilde konut ve 28 ilde işyeri için 12 Aralık salı günü saat 10.30’a kadar başvurular alınabilecek.

Başvurular ve teminatlar Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular için “Toki.gov.tr” ve “emlakmuzayede.com.tr” ve “444 86 54” numaralı telefondan ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Başvurular için ne kadar ücret yatırılacak?

600.000 TL’ye kadar olan bedeller için 50.000 TL, 1.499.999 TL’ye kadar olanlar için 100.000 TL muhammen bedeli yatırılacak.

5 Milyon TL kadar olan konut ve iş yerleri için 200 bin TL, 5 milyonun üzerinde olanlar için 400 bin TL Muhammen bedeli yatırılacak.