Taşerona kadro, Ev hanımlarına emeklilik, İnfaz düzenlemesi ve Faizsiz evlilik kredisi! İşte 2. torba yasasının tüm maddeleri!

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 80 maddelik yeni torba yasası Meclis’e sunuldu. Ak Parti’nin hazırlayıp meclise sunduğu kanuna göre bir çok konuda düzenleme geliyor. 2. Torba yasa olarak bilinen yeni düzenlemede Kademeli emeklilikten, 3600 ek göstergeye, infaz düzenlemesinden, taşerona kadroya bir çok değişiklikler var. İşte madde madde 2. torba yasasının detayları.

Ak Parti, 80 maddeden oluşan yeni torba yasasını meclise sundu. KKM’nin uzamasından deprem bölgesinde fiyat artışlarına kadar bir çok konuda torba yasa da ye ralıyor. Sizler için TBMM Başkanlığına sunulanan yeni torba yasanın öne çıkan başlıklarını hazırladık!

Ev Hanımlarına emeklilik dikkat çekiyor!

Torba yasada en çok merak edilen sorulardan biri Ev Hanımlarına emeklilik oldu. Geçtiğimiz günlerde Vedat Işıkhan’ın “Çalışmlarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3’de 1’lik prim desteğini devletimiz ödeyecek” sözleri sonrası Ev Hanımlarına emeklilik ve kademeli emeklilikte ilgili dev bir adım atılmıştı. Torba Yasa Ev Hanımlarına emeklilik içeriyor.

Faizsiz Evlilik Kredisi var!

2. Torba yasada evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz 150.000 TL Faizsiz evlilik kredisi de yer alıyor. “Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi” içerisinde yer alan madde TBMM sunuldu. Buna göre 48 ay vadeli Evlilik kredisi Aile ve Gençlik Bankasından verilecek.

Taşerona kadro geliyor!

En çok dikkat çeken torba yasa maddesinde 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesi planlanıyor. Bu çalışmların meclise getirilerek Çalışm ve Ssoyal Güvenlik Bakanlığı takvimi öne alarak Ocak ayının ilk haftası Bakan Vedat Işıkhan’ın açıklamalarıyla 2024 yılında verileceği konuşuluyor.

İnfaz düzenlemesi bekleniyor!

Cumhuriyetin 100. yılına özel Af bekleyenler için af gelmemiş. Bir çok Ak Parti’ye yakın ismin açıklamasına rağmen Genel Af çıkmamıştı. Ancak infaz düzenlemesi ile büyük bir af daha kapıda olabileceği Torba Yasada konuşulan bir diğer konu.

Bankalara enflasyon muhasebesi yok!

2. Torba yasada banka ve finans kurumlarına 2024 ve 2025 yılında enflasyon muhabesesi uygulanmayacağı öğrenildi.

Borç yapılandırma geliyor!

Finansal sıkıntılarda olan şirketlere borç yapılandırma olanağı bir kez daha tanıtılıp 2 yıl uzatılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a 2 yıl süre ile uzatma yetkisi verilecek.

İlk konut ve Konut kredilerinden BMSV alınmayacak!

Banka Sigorta ve Muammeleleri Vergisi konut kredisi istisnası uygulanacak. İlk konut için BMSV alınmayacak. Ancak diğer konutlar için bu mümkün olacak.

Yurt dışı kazançlara dev destek!

Yurt dışına verilen hizmetleredn elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kurumlar vergisi istisnası yüzde 80’e çıkartılacak. Ancak tek bir şartla. Türkiye getirilme şartıyla vergi istisnası yüzde 89’leri bulacak. Buna ek olarak mühendislik, mimarlık ve yazılım gibi hizmetlerde de kazanç istisnası yüzde 80’e çıkacak.

Ceza ödemeden çıkış yok!

Yurtdışında yaşayan Türkler trafik cezası yemesi durumunda ödeme yapmadan yurt dışına çıkamayacak.