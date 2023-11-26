ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında baraj sorusunu geçerek gelen Hakan Çelik yeni soruyla karşı karşıya. Kim Milyoner Olmak İster’de 100.000 TL değerinde soruyu açtırmayı başardı.
Kim Young Sam ve Kim Dae Jung 1992 2003 arasında hangi ülkenin beşer yıl devlet başkanı olmuşlardır?
A- Kuzey Kore
B- Güney Kore
C- Japanyo
D- Çin
Doğru Cevap: B Güney Kore
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