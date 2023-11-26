Aile dizisi final yapıyor! Reytinglere rağmen bitiyor!

Show TV ekranların reyting rekortmeni dizisi Aile final kararından dönmüyor. Her hafta birbirinden yeni oyuncuların katıldığı ve başrollerin ayrıldığı Aile dizisi, daha önce planlandığı gibi Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ile 30 bölüm üzerinden anlaşma sağlanmıştı.
Show TV ekranlarında reyting rekorları kıran Aile dizisiyle ilgili uzayacak mı bitecek mi gibi sorular sıklıkla sorulmuştu. Son gelen bilgilere göre Aile dizisinin akıbeti belli oldu. Aile dizisi ne zaman final yapacak? Aile dizisi bitiyor mu belli oldu!
Aile ne zaman final yapacak?
Türkiye’nin en efsane iki oyuncusunu başrol oynatan Ay yapım imzalı aile dizisiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Canan Ergüder, Nejat İşler, Muza Uzunlar ve Nur Gürer gibi yıldız simlerin yer aldığı Aile dizisi final kararı belli oldu.
Aile dizisi daha önce planlandığı gibi 30. bölümde final yapacağı öğrenildi.
Hem izleyiciler hem kanal devam etmesini isterken Aile dizisi planlandığı gibi uzatılmayacak ve 30. bölümde biteceği öğrenildi.
Reytinglerde rekorlar kıran dizinin uzama ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi. Hakan Bonomo’nun 30 bölüm üzerinden yazmayacağı öğrenilen diziyi başka biri yazar mı Serenay Sarıkaya yada Kıvanç Tatlıtuğ 30 bölüm üzerine devam eder mi dizi devam kararı alsa da bu soruların yanıtı uzun bir süre çıkmayacak gibi görünüyor.
Aile dizisinde geçtiğimiz hafta başrol oyuncusu İbrahim karakterini canlandıran Levent Ülgen diziye ölerek veda etmişti. Bu hafta dizide bir diğer başrol Nur Sürer’in canlandırdığı Hülya karakteri de ayrılırsa, Aile dizisi takvime uyacak ve bir daha uzamayacağı öğrenilecek.
Ancak Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ fanları diziyi uzatmak için şimdiden kampanyalar yapmaya başladı.
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