Spor dünyasının önde gelen isimlerinden İbrahim Murat Gündüz, tutkuyla sürdürdüğü çalışmalarının karşılığını “Yılın Spor Elçisi” ödülü alarak görmeye devam ediyor.

İstanbul’un büyüleyici mekanlarından biri olan Neccla’da, 21 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen “Yılın Starları 2023 Türkiye” ödül töreni, şıklığı ve ihtişamıyla dikkat çekti. Etkinlik, yetenekli sunucu Enes Furkan Bilgiçli’nin dinamik sunumu ve toplumun yakından tanıdığı Cansu Yıldırım’ın ev sahipliğinde daha da canlı bir atmosfere büründü. İbrahim Murat Gündüz, Pars Medya Reklam Ve Medya Hizmetleri A.Ş’den Oğuz Ünal Kalafat ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen değerli iş insanlarının arasında yer alarak etkinliğin dikkat çeken simalarından bir oldu.

Ödül töreninde, Gündüz, Esin Yum, Ecem Gül, Pelin Suade, Buse Ilgaz gibi tanınmış isimlerle birlikte kırmızı halıda zarif bir görüntü oluşturdu.

Müzik alanının beğenilen isimleri Esra Özmen, genç ve yetenekli pop şarkıcısı Lara, Tuğba Ekinci, Rabia Tunçbilek ve Kafadar, canlı şovları ile gecenin atmosferini daha da yükseltti.

Bilgiçli, unutulmaz bu geceyi takiben, ileride gerçekleşecek organizasyonlarla ilgili heyecan verici bilgiler verdi. Spora katkılarıyla sürekli övgü toplayan Gündüz, bu ödülle birlikte geleceğe yönelik pozitif ve ilham veren mesajlarını paylaştı.

Ukraynalı kadın boksörleri savaşın zorluklarından kurtararak Türkiye’ye getiren ve Gürcistanlı MMA dövüşçüsü Liana Jojua’ya desteğini sunarak onu koruması altına alan Gündüz, bu adımlarıyla adından saygıyla söz ettirmeyi başardı. Uluslararası alanda Türkiye’ dövüş sporlarında başarıyla temsil eden Gündüz, bu nedenle “Yılı Spor Elçisi” ünvanını kazandı. Bu etkileyici organizasyonun mükemmel bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan Cansu Yıldırım’a olan minnettarlığını ifade ederek teşekkürlerini iletti.