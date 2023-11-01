3. SULTANBEYLİ KISA FİLM YARIŞMASI’NDAN MUSTAFA AKKAD PANELİ

3. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, vefatının 18. yıl dönümünde usta yönetmen Mustafa Akkad’ı anacak. Yarışma kapsamında düzenlenecek “Halep’ten Hollywood’a: Mustafa Akkad” panelinde usta yönetmenin yaşamı ve sineması konuşulacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile Sultanbeyli Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek 3. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Program kapsamında 24 Kasım Cuma AKM Yeşilçam Sineması’nda Halep’ten Hollywood’a: Mustafa Akkad paneliyle vefatının 18. yıldönümünde dünya sinemasında büyük ses getiren yönetmen Mustafa Akkad yâd edilecek.

“HALEP’TEN HOLLYWOOD’A: MUSTAFA AKKAD” PANELİ

Her yıl kültür ve sanatın önemli isimlerinden birinin anıldığı Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, bu yıl usta yönetmen Mustafa Akkad adına düzenleniyor. Usta yönetmen onuruna hazırlanan yarışma dışı kısa film seçkisi seyirciyle buluşuyor. Aramızdan ayrılışının 18. yıldönümü sebebiyle yapmış olduğu “Çağrı” ve “Ömer Muhtar” filmleriyle dünya çapında üne kavuşan Akkad’ın hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen “Halep’ten Hollywood’a: Mustafa Akkad” başlıklı panelde sinema yazarı Tuba Özden Deniz, yapımcı Cemil Yavuz ve gazeteci Turan Kışlakçı yönetmeni farklı yönleriyle ele alacak.

Mustafa Akkad Anısına “Özel Seçki”

Sinemanın mihenk taşlarından Akkad’a özel hazırlanan seçkide Derya Uygurlar’ın Yavru Karınca, Mehmed Akif Yıldız’ın Simbiyoz, Semih Sağman’ın Hayatımın En Güzel Günü, Selen Örcan’ın Herkesin Yapabileceği Bir Şey, Muhammed Ozan Talay ve Mehmet Fatih Destegüloğlu’nun Defineciler filmleri yer alıyor.

Üç Özel Afiş

Yarışma kapsamında usta yönetmeni unutulmaz kılmak amacıyla üç özel afiş tasarlatıldı. D’art Duvar çatısı altında özgün işlere imza atan görsel tasarımcı Gökhan Yeter, Akkad’ın iki önemli filminin setinden fotoğrafları üç ayrı özel afiş olarak tasarladı. Afişlerde usta yönetmenin vazgeçemediği iki önemli oyuncusu Anthony Quinn ile İrini Papas, setteki görüntüleriyle yer aldı.

Ulusal ve uluslararası kategoride yılın en dikkat çeken kısa filmlerinin film ekiplerinin katılımıyla seyirciyle bir araya geleceği etkinlikte film gösterimleri Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ve AKM Yeşilçam Sineması’nda ücretsiz olarak gerçekleşecek. Ödül töreni ise 26 Kasım Pazar günü İstanbul Atlas 1948 Sineması’nda yapılacak.

GÖSTERİM: Özel Seçki (Mustafa Akkad Anısına)

Yavru Karınca

Simbiyoz

Hayatımın En Güzel Günü

Herkesin Yapabileceği Bir Şey

Defineciler

TARİH: 24 Kasım Cuma 16.00 – 18.00

MEKAN: AKM Yeşilçam Sineması

PANEL: Halep’ten Hollywood’a: Mustafa Akkad

KONUŞMACILAR: Tuba Özden Deniz – Cemil Yavuz – Turan Kışlakçı

TARİH: 24 Kasım Cuma 19.00 – 21.00

MEKAN: AKM Yeşilçam Sineması

MUSTAFA AKKAD:

Suriye asıllı Amerikalı yönetmen Mustafa Akkad, 1 Temmuz 1930’da Halepli bir gümrük memurunun oğlu olarak dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında gördüğü gezici sinemalar sayesinde sinemayla tanışan Akkad, film yönetmeni olmaya karar verir ve 18 yaşına geldiğinde tüm imkânsızlıklara rağmen babasının desteği ile Amerika’ya gider.

İlk olarak Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi’nde (UCLA) tiyatro eğitimi alır, sonrasında Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde (USC) lisans yapar. Usta çırak ilişkisi ile ona sinemayı öğretecek kişi Amerikan yerlisi yönetmen Sam Peckinpah’tan dersler alır.

Senaryosundan çekimlerine değin uzun emeklerin, uğraşların sonucu tüm dünyanın tanıdığı Çağrı filmini 1976 yılında tamamlar. Çağrı’nın İngilizce versiyonunda Hz. Hamza’yı Antony Quinn canlandırırken, Arapça olanında aynı rolü Abdullah el Gays oynar. Akkad’ın amacı İslâm’ı Batı’ya kendi dilleri, kendi oyuncuları ve alışık oldukları sinema dili üzerinden anlatmaktır. Akkad, bu vesileyle Hz. Muhammed’in hayatına dair aşılamaz bir eser ortaya koymuştur.

Usta yönetmenin İslam dünyasına armağan edeceği diğer bir film, ABD-Libya ortak yapımı Çöl Aslanı Ömer Muhtar’dır. Çağrı’da Hz. Hamza rolü ile zihinlere kazınan Anthony Quinn, bu filmde de Ömer Muhtar rolündedir.

Hollywood sineması içerisinde yönetmen ya da yapımcı olarak imza attığı hemen her filmi ile ayrıcalıklı bir yere sahip olan yönetmen, yapımcısı olduğu Halloween serisiyle “Cadılar Bayramı Filmlerinin Büyükbabası” lakabının sahiptir. John Carpenter, Tommy Lee Wallace gibi farklı yönetmenlerin çekmiş olduğu bu sekiz film, korku türüne yeni bir soluk getirir. Usta sinemacı son on yılında, Selahaddin Eyyubî’nin hayatını konu edecek bir film üzerinde çalışır ama ne yazık ki bu güzel projeyi gerçekleştiremeden, 9 Kasım 2005’te Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleşen bir intihar saldırısında yaralanır ve 11 Kasım’da hayatını kaybeder.