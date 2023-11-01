İSRAİL KATLİAMINDA “LEVİTHAN” GERÇEĞİ!

Deniz Feneri Derneği Uluslararası ilişkiler Birimi Filistin İsrail arasındaki savaşın perde arkası gerçeklerini yorumlamaya devam ediyor.

Gazze’de Can Pazarı!

Neden Gazze’de yarısı çocuk olmak üzere 10.000’den fazla insanı öldürüyorlar?

Saldırıların başından beri konuşulan bazı sebepler bu seride dile getirilmişti.

Netanyahu hükümetinin siyasi olarak zor durumda olması, Gazzelilerin Mısır ve Ürdün’e sürülerek burada Yahudi işgalcilere yer açılması ve en son Netanyahu’nun da dile getirdiği dini altyapı ile oluşturdukları sebepler…

Peki tüm bunların ne kadarı parayla ilgili?

Uluslararası camiada Çin’in Kuşak ve Yol Projesi ile tüm ticaret yollarına hâkim olacağı endişesi uzun süredir konuşuluyordu.

Avrupa için hayati derecede önemi olan doğalgazın kaynaklarının çoğunun Rusya’da olması, Çin-Rusya gibi potansiyel ittifakların Avrupa’yı gazsın bırakabileceği ve Kuşak ve Yol ile tüm hakimiyetin Çin’e geçeceği bilinen kaygılar.

Tüm bu sebeplerle özellikle Akdeniz’deki sondaj çalışmaları beraber okunduğunda, aslında Gazze’nin başka açılardan da önemli olduğu fark edildi.

Gazze’de İsrailliler tarafından Leviathan olarak adlandırılan devasa bir gaz sahası keşfedildi.

Gazze haritasında İsrail işgal saldırısının rotasına bakarsak, Leviathan’ın bulunduğu kıyıya doğru düz bir çizgi olduğunu görürüz; İsrail karargâhı için bu, bataklıktan çıkmak, zaten havaya uçurulmuş olan Lübnan limanlarını ortadan kaldırmak, Suriye’nin petrol sahalarındaki çıkarlarını kazanmak (şu an burada aktif değil) ve Akdeniz’de Lazkiye şehrinde bulunan Suriye’nin ana limanı Lazkiye’yi kaos içinde tutmak için büyük bir fırsat olarak gözüküyor.

Tüm bunların ele geçirilmesi Leviathan’ın, Hayfa limanı ile birlikte İsrail’in ticari sahasını genişletmesi ve ona bir can damarı olmasını sağlayabilir.

Peki Leviathan nedir? Tevrat’ta Leviathan güçlü bir düşmanı, özellikle de Babil’i (Yeşaya:27:1), tarif etmek için metafor olarak kullanılmıştır. Bazı 19. yüzyıl akademisyenleri canavarı timsah gibi büyük su canlılarına atıfta bulunduğu şeklinde yorumlamıştır.

1. Sözcük daha sonraları genel olarak deniz canavarlarının yanı sıra “büyük balina” anlamına gelen bir terim olarak da kullanılmaya başlanmıştır.

Hıristiyanlıkta, Leviathan aynı zamanda şeytanın bir görüntüsü olarak kullanılır ve Tanrı’nın yarattıklarını yemek amacındadır.

Bu şekilde kaosu ve kargaşayı hâkim kılar.

2. Nitekim Yahudilerin Mısır’dan çıkışına atıfta bulunan Tevrat’ın Tesniye kitabındaki “Siz Mısır’dan çıktıktan sonra Amaleklilerin yolda size neler yaptığını anımsayın.” bölümünden alıntı yapan

Netanyahu, “Bu savaş, aydınlığın çocukları ile karanlığın çocukları arasındadır. Aydınlık karanlığa galip gelene kadar görevimizden vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

3. Netahyahu’nun düşmanı tanımladığı terim, İncil’de “Şimdi git, Amalekliler’e saldır.

Onlara ait her şeyi tümüyle yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür.” olarak geçmektedir.

4. Bütün bu görüntü, bize Gazze saldırısının batıl bir manevi arka planı kadar maddi yönden de planlandığını gösteriyor.