DÜNYADAKİ OLUMSUZLUKLARA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ŞARKI YAPTILAR: ‘BİR MUCİZE LAZIM

Dünyada yaşanan olumsuzluklara, geçim sıkıntısına ve savaşlara dikkat çekmek için “Bir Mucize Lazım” dediler. Eğlenceli Fikirler Görsel Sanatlar Tarafından hazırlanan şarkıda, usta müzisyenler de bir araya geldi. Eğlenceli bir kliple taçlandırılan “Bir Mucize Lazım”ın final sahnesi ise izleyenlerin tüylerini diken diken ediyor.

Eğlenceli Fikirler Görsel Sanatlar Tarafından Hazırlanan, “Bir Mucize Lazım” soundrock şarkı iddialı sözleri, eğlenceli düzenlemesi ve usta müzisyenlerin imzası ile son zamanların en iyi çalışması olmaya aday. Türkiye’nin en iyi trompet ustası Mehmet Çelik ve muhteşem sesi ile Onur Mete şarkıya apayrı bir renk kattı.

Şarkının söz yazarı Burak Sağlam “Bir Mucize Lazım”ın çıkış hikayesini anlatarak, “Mucize nedir, mucize kime lazım sorularını çok sorguladım. Savaş ortasında kalan çocuklara mı? Evine ekmek götüremeyen bir babaya mı? Kirasını veya faturalarını bile ödeyemeyen emekli amcalara, teyzelere mi? Yoksa çocuğunu yeterli besleyemeyen annelere mi? Tam da bu sorulara cevap aramak için besteledik bu şarkıyı.” Dedi.

KLİPTE ÜNLÜLER YERİNE VATANDAŞLARI OYNATTI.

Klipte ünlüler yerine normal vatandaşlarını kullandıklarını ifade eden Burak Sağlam, “Video klibimizde ünlü mankenler yok, pahalı spor arabalar veya pırlantalar yok. Bunların yerine halkımız var, sokaklar var, elektrik faturasını gören Ali amcanın tertemiz delirmesi var. Ama en önemlisi klibin finalinde mucizenin ne olduğu var. Çünkü orada Atatürk’ün genliğe hitabesi var.” Şeklinde konuştu.

Klip 7 Kasım saat 19.00’da Yüzsüz Channel Youtube Kanalında yayında olacak.

Prodüktör/Murat Erinç

Söz/Burak Sağlam

Müzik/Murat Erinç

Trompet/Mehmet Çelik

Arance/Bariş Özbilgin

BacVkkal/Onur Mete

Emir Yeşil

Elektrik Gitar/Emre Şhan

Stüdyo Es Mûzik

TonMaister/Emre Şhan

Edit / Mastring

Emre Şhan

Klip/Yönetneni/Yekta İsmail Gök