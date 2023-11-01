“İSKELET İSMET – Kuyruksuz Kedilerin Esrarı” Çıktı

Kadıköy’de yaşayan mizah yazarı Ahmet Zeki Yeşil’den bir çocuk kitabı! “İSKELET İSMET-Kuyruksuz Kedilerin Esrarı”, kitap satış siteleri ve raflarda yerini aldı. Mustafa Fırat’ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı Mühür Kitaplığı Yayınları tarafından basıma hazırlanan İSKELET İSMET’te heyecan, macera ve eğlence hepsi bir arada. Okurlarıyla ilk buluşmasını TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda gerçekleştiren İSKELET İSMET, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yeşil, yeni kitabıyla ilgili olarak, “Mizah kitaplarım daha çok çocuklar tarafından okunduğu için beni, çocuk kitabı yazarı zannedenler vardı. Bu nedenle İSKELET İSMET’in ilk çocuk kitabım olduğunu belirtmek isterim. Bu kitap, kitap fuarlarında çocukların ‘Macera kitabın var mı?’ şeklindeki sorusuyla sıkça karşılaşınca ortaya çıktı“ dedi.

Kapak görseli Canan Barış’a ait olan kitabın arka kapak yazısı şöyle:

“Mahallenin en zayıf çocuğu İSKELET İSMET, çelimsiz görünüşüne karşın aşırı hareketlidir. Hızlı koşar, durduk yerde çekirge gibi zıplar. Gün gelir, üç arkadaşıyla birlikte nefes kesen bir maceraya girişir. Mahallesindeki kedilerin kuyruklarını kimler ve neden kesiyor? Bunu yapan canileri bulabilecek mi? Soruların yanıtları kitapta.”

Ahmet Zeki Yeşil’in beş mizah kitabının yanı sıra; bir şiir kitabı bulunmaktadır. İSKELET İSMET, seçkin kitap evleri ile Online Kitap sitelerinden temin edilebilir.

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“İSKELET İSMET-Kuyruksuz Kedilerin Esrarı”

Yayınevi: Mühür Kitaplığı Yayınevi

Türü: Kısa Roman

Baskı yılı: Ekim 2023

Sayfa: 87

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