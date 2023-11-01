Ayasofya Tarihi Müzesi Ara Tatilde Kapılarını 6-17 yaş arasına ücretsiz açacak

Ayasofya’nın 1700 yıllık tarihini en son teknolojilerin yardımıyla görsel ve işitsel bir şölenle anlatan Ayasofya Tarihi Müzesi, 10-19 Kasım 2023 birinci dönem ara tatilinde 6-17 yaş arasına ücretsiz olacak.

Ayasofya koleksiyonundan büyük kısmı ilk kez sergilenen eserlere de yer verilen müzede, Ayasofya’nın inşasından önce ve sonra geçirdiği aşamalar sürükleyici bir dille anlatılıyor.

DEM Müzecilik tarafından hayata geçirilen ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Ayasofya Tarihi Müzesi, Türkiye tanıtımına katkı

10 Kasım 2023 tarihinde başlayacak ve 1 hafta sürecek ara tatilde ebeveynlerin en büyük kaygısı çocuklarıyla boş vakitlerinde kaliteli zaman geçirmek oluyor. Ayasofya Tarihi Müzesi, 10-19 Kasım tarihleri arasında 6-17 yaş arası ziyaretçilerine kapılarını ücretsiz açacağını duyurdu.

Sultanahmet Meydanındaki ünlü Defter-i Hakani Nezareti binasında yeni açılan Ayasofya Tarihi Müzesi, Ayasofya’nın 1700 yıllık tarihini anlatıyor. En son teknolojilerin yardımıyla görsel ve işitsel bir şölen sunan müze, Ayasofya’nın tüm tarihini hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekecek şekilde ziyaretçilerine deneyimletiyor.

Ayasofya Tarihi Müzesi, Bizans devletinin kuruluşuyla başlayıp, Ayasofya’nın bugüne gelen nihai yapısının inşasından önce ve sonra geçirdiği aşamaları son teknoloji görsel işitsel yöntemlerle anlatıyor. Fatih Sultan Mehmet’in ve takip eden padişahların her birinin, özellikle de Mimar Sinan’ın Ayasofya’ya yaptıkları katkıları gözler önüne sererek günümüze kadar ulaşan Ayasofya tarihini bütünsel bir perspektif ile yaşatıyor. Müzede aynı zamanda Ayasofya koleksiyonundan büyük kısmı ilk kez sergilenen eserlere de yer veriliyor.

Son dönemde global ölçekte önem kazanan deneyimsel ve interaktif müzecilik trendinin dünya çapındaki öncülerinden DEM Müzecilik tarafından hayata geçirilen ve görsel, işitsel, sürükleyici anlatımı ile çocukların ve gençlerin tarihe ilgisini artıracak olan Ayasofya Tarihi Müzesi, ara tatilde gençleri bekliyor. 6 yaş ve üstü ve 18 yaş altı ziyaretçilerin ebeveynleri ile gezebildiği Ayasofya Tarihi Müzesi’ni keyifli bir ara tatil aktivitesi için her gün 08:00 – 19:00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Sadece TC. vatandaşlarının yararlanabildiği kampanyanın detaylarını www.demmuseums.com/tr/dem-museums-deneyim-muzesi/ adresinden ve @demmuseums sosyal medya hesaplarından inceleyebilirsiniz.