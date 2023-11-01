‘VATİKAN’IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASI’NIN GALASINA YOĞUN İLGİ!

FİLM, İSTANBUL’DA TRABZON FIRTINASI ESTİRDİ!

Eser Yapım imzalı, yönetmenliğini Okan Ege Ergüven’in üstlendiği, senaryosu Erol Hızarcı’ya ait yeni nesil Temel komedisi ‘Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası’nın galası geçtiğimiz akşam Torun Center Biletinial Sinemaları’nda gerçekleşti.

Yeni Nesil Temel Komedisi Ayakta Alkışlandı!

Ünlü Trabzon’lu internet fenomeni Reşat Hacıahmetoğlu’nun ilk kez kamera karşısına geçtiği ve komedinin sevilen usta isimlerini buluşturan film, galada yoğun ilgiyle karşılandı. Galaya fenomenler ve oyuncular da yüksek katılım gösterdi.

Kadrosunda; Reşat Hacıahmetoğlu, Eda Nur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan, Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Altan Erkekli, Salih Kalyon, Alp Öyken, Naşit Özcan, Abidin Yerebakan’ın yere bulunduğu komedi filmi, filmin sonunda katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Filmde izleyiciyi; sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkânsız bir görevin üstesinden gelmeye çalışan yeni nesil Temel’in; samimi, komik ve heyecanlı hikayesi bekliyor.

Her ailenin kendinden bir parça bulacağı, sinemalarda Trabzon fırtınası estirecek komedi dozu yüksek film “Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası” 10 Kasım’da izleyiciyle buluşacak!

VATİKAN’IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASI

Vizyon Tarihi: 10 Kasım 2023

Filmin Türü: Komedi

Yapım: Eser Yapım

Dağıtımcı: CJ ENM Türkiye

Yönetmen: Okan Ege Ergüven

Senaryo: Erol Hızarcı

Oyuncular: Reşat Hacıahmetoğlu, Edanur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan, Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Altan Erkekli, Salih Kalyon, Alp Öyken, Naşit Özcan, Abidin Yerebakan