GalataPerform Kasım Programı

GalataPerform’un başarılı oyunları Fairfly, Medea’ya Göre Ahlak ve Kalanlar Kasım ayında DasDas Açık Sahne, Kadıköy Boa Sahnede tiyatroseverler için perde açacak. Fairfly, 28 Kasım’da 1948 Atlas Sahnesinde gala yapacak.

Oyunların yüksek çözünürlüklü görsellerini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

https://drive.google.com/drive/folders/1Lj7Vj2hDTkuVR479RzGrL7dBaoplGZ10?usp=share_link

Mark Levitas’ın yönettiği Atakan Akarsu, Begüm Akkaya, Tuğçe Altuğ ve Barış Gönenen’in rol aldığı Fairfly, 14 Kasım Salı 20.30’da Kadıköy Boa Sahnede seyirci karşısında olacak. Günümüz iş dünyasındaki acımasız rekabete ve girişimcilik kültürüne ironik bir bakış açısı getiren kara mizah ögeleriyle bezeli oyun 28 Kasım Salı 20.30’da 1948 Atlas Sahnesinde gala yapacak. Yeşim Özsoy’un yönettiği Şenay Gürler ve Özgün Çoban’ın rol aldığı Medea’ya Göre Ahlak, 13 Kasım Pazartesi 20.00’da Sinop Tiyatro Festivalinde Sinoplu tiyatroseverlerle ilk kez buluşacak. Kadın ve ahlak kavramlarını bugüne dek hiç olmadığı kadar cesur bir şekilde ele alan oyun, 16 Kasım Perşembe 21.00’da DasDas Açık Sahnede perde açacak. Yine Yeşim Özsoy’un reji koltuğunda oturduğu Nilay Erdönmez, Elif Ongan Tekçe, Enginay Gültekin, Kübra Balcan ve Suna Keskin’in rol aldığı Kalanlar ise 20 Kasım Pazartesi 21:00’da DasDas Açık Sahnede seyirciyle bir araya gelecek.

STAND-UP TADINDA SERT BİR KOMEDİ

Otuzlu yaşlarındaki dört beyaz yakalı arkadaş, çalıştıkları şirketteki idari kesintiler nedeniyle işlerinin tehdit altında olduğunu görüyor. İlk iş, işlerini savunmak için savaşmak oluyor ancak daha sonra yıllar önce sahip oldukları parlak fikri gerçeğe dönüştürmeyi teklif ediyorlar. Katalan oyun yazarı Joan Yago’nun ekibi La Calòrica ile kaleme aldığı Mark Levitas’ın yönettiği ve Atakan Akarsu, Begüm Akkaya, Tuğçe Altuğ ve Barış Gönenen’in rol aldığı Fairfly, kendi şirketini kurmaya götüren motivasyonları sorguluyor ve bir iş projesinin ilk hayaliyle gerçeklik arasındaki boşluğu bolca mizahla ortaya koyuyor.

Yago’nun neoliberal söylem, başarı ve çok para kazanma takıntısı hakkında dramla komediyi harmanladığı oyununun okuma tiyatrosu ve söyleşisi Yeni Metin Festivali 10 kapsamında Cervantes Enstitüsü’nün desteğiyle gerçekleşmişti.

MEDEA SORULMAYANLARI SORUYOR

Oyunlarında savaş, göç, ırkçılık, şiddet, dil, tutku ve miras üzerine odaklanan İran asıllı yazar Athena Farrokhzad’ın yazdığı Medea’ya Göre Ahlak, Euripides’in Medea tragedyasından hareket ederek kadın ve ahlak konularını tartışmaya açıyor. Yeşim Özsoy’un yönettiği, Şenay Gürler ve Özgün Çoban’ın rol aldığı oyunda, insanlığın en eski tartışma alanlarından biri olan ahlak, bir karakter olarak seyirci karşısına çıkıyor. Yazarın “Bir kadın, bir anne ve bir mülteci olarak Medea’yı anlamaya çalıştım” dediği Medea’ya Göre Ahlak, kadın ve ahlak kavramlarını bugüne dek olmadığı kadar cesur bir şekilde masaya yatırıyor.

EKSİLMEK VE GERİDE KALMAK ÜZERİNE

Biri gidince arkasında ne bırakır? Geride bıraktıklarından ne kalır? Kim kimin kalanıdır? Kim kimde ne kadar kalır? Itır Karabulut’un kaleminden Yeşim Özsoy’un rejisiyle sahneye taşınan Kalanlar, tüm bu soruların yanıtlarını arayan sımsıcak bir hikaye. Türkiye’nin güneyinde Adana’da, sıcak bir günde geçen, eksilmek ve kalmak üzerine izleyicisine sorular yönelten Kalanlar, Şükran Hanımdan kalanları toplamak için onun evinde buluşan beş kadının eşyalarla ve birbiriyle olan ilişkilerini trajikomik bir şekilde anlatıyor. 2019 yılında GalataPerform’un düzenlediği Yeni Metin Festivali 8‘de Senenin Oyunu olarak ödüle layık görülen oyunda Nilay Erdönmez, Elif Ongan Tekçe, Enginay Gültekin, Kübra Balcan rol alıyor. Bu dokunaklı oyunda usta oyuncu Suna Keskin de ekran oyuncusu olarak yer alıyor.GalataPerform’un Yazarlık Atölyesi kapsamında yazdığı “Kalanlar” oyunu Yeni Metin Festivali 8 kapsamında ‘Senenin Oyunu’ olarak seçilmiş ve oyun okuması İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) işbirliği ile 2019 yılında Arter’de gerçekleşmişti.



