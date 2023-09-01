İstanbul Modern Sanat Müzesi’nin muhteşem terasının yapımında ABS Kör Kalıplar kullanıldı

Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern Sanat Müzesi 4 Mayıs 2023’te kapılarını ziyaretçilerine açtı.

İstanbul Modern’in yeni binası, dünyadaki simge kültür sanat kurumları ve müzelerin mimarisinde imzası olan Renzo Piano’nun kurucusu olduğu Renzo Piano Building Workshop (RPBW) tarafından tasarlandı. Renzo Piano’nun Türkiye’deki ilk projesi olma özelliğini taşıyan yeni bina, İstanbul’a nitelikli mekân kazandırma amacıyla her türlü kültür-sanat ve eğitim faaliyetine olanak tanımak üzere ziyaretçiyi odağına alarak planlandı.

İstanbul Modern’in yeni terası, ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Teras, Haliç ve Galata Kulesi’nin muhteşem manzarasını sunuyor. Ayrıca, terasta bir kafe, bir restoran ve bir sergi alanı bulunuyor.

ABS Kör Kalıpları projenin terasına değer kattı

İstanbul Modern’in yeni terası, ABS Kör Kalıp hafif dolgu ürünleri kullanılarak inşa edildi. ABS Kör Kalıp sisteminin oluşturduğu betonarme yapının hafifliği ve yüksek mukavemeti terasın inşasında büyük kolaylıklar sağladı.

ABS Kör Kalıp sistemi, İstanbul Modern’in yeni terasının inşasında önemli bir rol oynadı. ABS Kör Kalıp sisteminin dayanıklı ve esnek yapısı sayesinde teras alanı mimari projeye uygun olarak en hafif ve en mukavemetli şekilde inşa edildi.

Video: İstanbul Modern Sanat Müzesi

Bu projede farklı ve özel bir ABS Kör Kalıp uygulaması yapıldı:

Terastaki su izolasyonu koruma katmanının üzerine önce ABS Kör Kalıp sistemini oluşturan taban, kılavuz ve ayaklar yerleştirildi. Sonra ayakların arasına ısı izolasyonu yapılarak, bu izolasyon katmanının üzerine normal uygulamalardan farklı olarak bir kat daha beton döküldü. Kubbelerin yerleştirilmesine ve teras katmanlarının oluşturulmasına daha sonra geçildi.

Neden alternatifler yerine ABS Kör Kalıp kullanıldı

Teras katında sergilenmesi düşünülen bazı eserlerin ağır olması, mimari projedeki katmanların yoğunluğu, ileride bu alanın farklı amaçlar ile kullanılabilecek olması toplam ağırlıkta olabilecek en hafif ama aynı zamanda olabilecek en yüksek yük taşıma kapasitesine sahip bir yapı gerektiriyordu. Bu tür bir yapı geleneksel olarak çelik veya yapısal polistren köpük ile yapılabilirdi. Ancak, her iki seçenek de hem yüksek maliyetli olacak hem de uygulamada farklı zorluklar çıkaracaktı. ABS Plus kör kalıp sistemi sayesinde tüm gereklilikler en ekonomik şekilde karşılandı. Ayrıca ABS sisteminin oluşturduğu betonarme yapının içi boş kaldığı için bu hacim mevcut ve gelecekte olabilecek tesisat geçişlerinde büyük kolaylık sağladı.

Beton yükü en aza indirildi

Geleneksel uygulamalarda üst beton kalınlığı en az 15 cm olmalı iken ABS Plus kör kalıplarının kubbe şekli sayesinde beton kalınlığı azaltılarak beton yükünden ciddi tasarrufa gidildi.

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