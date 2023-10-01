Kadıköy’de Cumhuriyet Bayramı’nın 100. Yılı Dünyaca Ünlü Piyanist ve Besteci Tuluyhan Uğurlu ile Kutlanıyor

Tepe Nautilus, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılını dünyaca ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu’nun “Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri” piyano resitali ile kutluyor.

Bilkent Holding’in önde gelen şirketlerinden Tepe Emlak Yatırım yönetiminde olan Tepe Nautilus, Cumhuriyet Bayramı’nda Tuluyhan Uğurlu’nun, “Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri” isimlipiyano resitali ile ziyaretçilerine müzik keyfi yaşatacak. Konserde sanatçıya yer yer kaval virtüözü Murat Toraman eşlik edecek.

Atatürk’ün hayatının ve Kurtuluş Savaşı’nın anlatıldığı eserde, Atatürk güneş olarak simgelenirken, kadınların ve erkeklerin bir arada Kurtuluş Savaşı’nı kazandığı Türk ordusu ise “Güneşin Askerleri” olarak anlatılıyor. Tepe Nautilus, 29 Ekim Pazar günü saat 15.00’da başlayacak Tuluyhan Uğurlu piyano resitaline herkesi bayram coşkusunu birlikte kutlamaya davet ediyor.

Tuluyhan Uğurlu Piyano Resitali

Etkinlik Tarihi: 29 Ekim

Etkinlik Alanı: 1. Kat Etkinlik Alanı

Etkinlik Saati: 15.00-16:00