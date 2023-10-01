Türk Eğitim Vakfı, Büyükada Yarı Maratonu’nda Cumhuriyet Gençleri İçin Koşacak!

56 yıldır eğitimde fırsat eşitliği için çalışan Türk Eğitim Vakfı, herkesi 22 Ekim’de Büyükada Yarı Maratonu’nda cumhuriyet gençleri için koşmaya çağırıyor! “Cumhuriyetimizi yaşatacak, ikinci yüzyılına umutla taşıyacak olan biliyoruz ki eğitimli nesiller, aydınlık gençlerimizdir,” diyen TEV’e destek vermek isteyen koşucular, TEV Anadolu Yakası Bağışçılarla İlişkiler Müdürlüğü ile iletişime geçerek Büyükada Yarı Maratonu’na katılabiliyor. fonzip.com/tev adresi üzerinden bağış yapılabilen koşu kapsamında toplanan tüm bağışlar, TEV’in Okutan Adalar projesine aktarılacak.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, gençlerin eğitimi, hayalleri ve geleceği için başarılı ve maddi olanakları sınırlı öğrencilere destek olmayı sürdüren Türk Eğitim Vakfı, 22 Ekim 2023 Pazar günü Bro Event ve Adalar Kültür Derneği işbirliğiyle düzenlenen Büyükada Yarı Maratonu’nda yardımseverlik koşusu gerçekleştiren tek sivil toplum kuruluşu olarak yer alacak.

Büyükada Yarı Maratonu kapsamında herkesi cumhuriyetimizin ve geleceğimizin teminatı olan gençlerin eğitimine destek olmaya çağıran TEV’in, yardımseverlik koşusu kapsamında toplanacak bağışları Okutan Adalar Burs Fonu’na aktarılacak. TEV ve Adalar Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen Okutan Adalar projesi kapsamında, Adalar’da ikamet eden ve maddi nedenlerle eğitimine devam etmekte güçlük çeken üniversite öğrencilerine burs desteği veriliyor.

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