58. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU FOTOĞRAF YARIŞMASINA BÜYÜK İLGİ

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1966 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1968 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), bir kez daha dünyaca ünlü bisiklet takımlarını Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde bulutlara yakınlaşan zorlu etaplarında ve yeşil ile mavinin iç içe olduğu, kıtaları buluşturan rotada ağırlamaya hazırlanıyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Fotoğraf Vakfı iş birliği ile düzenlenecek fotoğraf yarışmasının içeriği; 8-15 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu boyunca Alanya’dan İstanbul’a 8 etaptaki mücadelenin ve ilişkili aktivitelerin fotoğraflanmasına yönelik olacak.

2023 yılında ilk kez düzenlenecek “58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması”nın konusu; organizasyonun gerçekleştiği güzergahta bisiklet yarışı esnasında veya aynı gün bisikletçilerin geçişi öncesinde/sonrasında TUR ile ilgili anların fotoğraf karelerine dönüştürülmesini kapsıyor. Yarışanlar, seyirciler, hazırlıklar, destek verenler, ödül törenleri, etkinlikler gibi bisiklet yarışı etrafındaki bütün aktiviteler fotoğraf yarışmasının konusu olacak.

Türkiye’de ikamet eden, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açık, ulusal bir yarışma olan “58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması”na katılacak olan fotoğrafçılar bisiklet turu güzergâhı üzerinde 8-15 Ekim tarihleri arasında çektikleri fotoğraflar ile yarışmaya katılabilecekler. Cep telefonu, drone, aksiyon kameraları, 180, 360 derece kayıt cihazları gibi görüntü kaydı yapan cihazlar ile çekilen fotoğraflar ve HDR (high dynamic range) çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen fotoğrafçılar, çektikleri fotoğrafları Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın yarışma platformu olan https://www.turkiyefotografvakfi.org/ sitesine yükleyecek. Yarışmaya son katılım tarihi 18 Ekim 2023Çarşamba günü olacak. Sonuçlar, 23 Ekim 2023Pazartesi günü açıklanacak.

“58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması” tek bir kategoriden oluşuyor. Her katılımcı, en fazla 5 adet renkli veya siyah beyaz fotoğrafla katılım sağlayabilecek.

“58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması” Ödülleri:

58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması’nda 1.lik ödülü 25.000 TL, 2.lik ödülü 15.000 TL, 3.lük ödülü 10.000 TL olacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu özel ödülü 7.500 TL olarak belirlendi. En fazla 3 eserin 4.000 TL Mansiyon ödülü kazanacağı “58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması”nda 20 eser de sergilenme hakkı kazanacak.

“58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması” Jüri Üyeleri:

Mehmet Sedat FIRAT (Türkiye Bisiklet Federasyonu Temsilcisi)

Murat Gür (Fotoğraf Editörü)

Nevzat Yıldırım (Anadolu Ajansı)

Prof.Dr. H. Ozan Bilgiseren (Akademisyen)

Yücel Çakıroğlu (Spor Fotoğrafçısı)

Bisikletin tutkusu, güzellikleri, anıları, hikayeleri “58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması” ile unutulmaz fotoğraf karelerine dönüşecek…

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