AKOM UYARDI: AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

İstanbul’da Perşembe gününden itibaren etkili olan yağış bugün de devam edecek. Sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakası ve boğaz çevresinde kısa aralıklarla etkili olan sağanak, akşam saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkisini artıracak. AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre, özellikle Anadolu yakasının saat 18.00’den itibaren aşırı değer olarak kabul edilen saatte 100 kg ve üzeri yağış alması bekleniyor.

DİKKATLİ OLUNMALI

AKOM’dan yapılan açıklamada, aşırı yağışa bağlı olarak sel, dere taşkını, su baskını, heyelan, istinat duvarı çökmesi, göllenme, mahsur kalma, ulaşımda aksamalar gibi bazı olumsuzluklara karşı önlemler alınırken, İstanbulluların da mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

İBB EKİPLERİ 3.667 İHBARA MÜDAHALE ETTİ

Yağışlı hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzlara karşı teyakkuzda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekipleri 3.430 personel, 1.658 araç ve iş makinesi ile il genelinden alınan toplam 3.667 ihbara hızla müdahale etti. Bazı ilçelerde saatte 200 kg üzerine çıkan yağış nedeniyle mahsur kalan 707 kişi, 15 hayvan İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.