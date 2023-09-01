SEO Uzmanı, SEO Danışmanı Nedir?

SEO Uzmanı; Web sitenizin arama motorlarında ön plana çıkmasını sağlar. SEO uzmanı istediğiniz anahtar kelimelerde arama motorlarında üst sıralarda yer almanızı, üst sıralara çıkmanızı sağlayan SEO çalışmasını yapar, sitenizin trafiğini artırır, firmanız ve ürünleriniz ile hedeflenen kitleyi yani müşteriyi buluşturur. İyi bir SEO danışmanı kısa süreli çözümler değil uzun süreli, sağlıklı sonuçlar veren çözümleri uygular ve takibini sürdürür. SEO uzmanı bu tecrübeye sahip kişidir.

SEO Nedir?

Arama motorları aramalarında sitenizin tanınması ve öncelik kazanması için yapılması gereken metot ve stratejilerin toplamına SEO (Search engine optimization) yani arama motoru optimizasyonu çalışması, kısacası SEO diyebiliriz. Arama motorlarına en güncel ve en iyi örnek elbette Google’dır. Her arama motoru farklı uzmanlıklar gerektirebilir.

SEO Uzmanı Nedir?

SEO Uzmanı Nasıl Çalışır? SEO aşama aşama sürdürülen bir süreçtir. Piyasa ve rakip siteler değerlendirilir, site analiz edilir, tanıtımlar yapılır ve backlink alımları gerçekleştirilir, sosyal medya çalışmaları yapılır, gerekli düzenlemeler uygulanır. SEO uzmanı tüm bu aşamaların takibini değerlendiren ve bu süreçte nerede nasıl bir strateji izlenmesi gerektiğinin şemasını çizen ve uygulayan kişidir. Tahmin kabiliyeti ve tecrübe ile özenli bir çalışma SEO için olmazsa olmazlardandır.

Google SEO Nedir?

Google’da ilk sıralarda çıkmak, reklamın en güncel ve önemli hali diyebiliriz. Bunun farkında olan firmalar gözünü televizyon reklamları kadar Google aramalarında ilk sıralarda çıkmaya yöneltiyorlar. Google aramalarında üst sıralarda çıkmak için çalışma iyi bir Google SEO uzmanı tarafından yapılır. SEO çalışması tecrübe ve emek gerektiren bir süreçtir. Planlı ve programlı çalışma, gözlemleme ve sınama yeteneği gerektirir.

SEO Danışmanı Nedir?

SEO konusunda uzman olan kişiler kendilerini sürekli geliştirmeli ve arama motorlarının algoritmalarını takip etmek zorundadır. Çünkü arama motorları belli dönemlerde algoritmalarını değiştirir ve sıralamalarındaki ölçülerde değişiklikler yapabilirler. SEO danışmanlığı ile arama motorlarında üstlere çıkmak için yapay SEO sonucu arama motorlarının sistemlerini kandıran uygulamalar yerine kullanıcının takip etmek istediği, ilgisini çeken içeriklerle dolu siteler teşvik edilmektedir.

SEO danışmanı arama motorlarının nasıl düşündüğünü ve ne istediğini anlamaktan, arama motorlarının çalışma mantığını öğrenmek ve araştırma ile kendini geliştirmek, deneme yanılma yoluyla edinilmiş bilgi ve tecrübelerin ispatlanmış teknik bilgiler ile harmanlanması iken, ne yazık ki her sektörde olduğu gibi çalışmanın sadece deneme-yanılma ve sonuca ulaşma kısmında kalmış birçok kişi kendini SEO danışmanı olarak gösteriyor ve birçok firmaya hem para hem de zaman olarak çok büyük kayıplar getiriyor.

Bilginin, tecrübenin ve emeğin yerine hileyi kullanan bu sözde uzmanlar yapay anlık sonuçlar kazandıran yapay uygulamalar ile uzun vadede sadece zarara ve hatta sitenin yasaklanmasına neden olabilecek SEO çalışmaları yürütüyorlar. Arama motorlarının sistemlerinin derinliğini kendi vizyonlarında ve arama motorlarının çalışanlarını kendi düşünceleri kadar sanan bu kitleler bu alanın itibarını zedeliyorlar ve emek hırsızlığı yapıyorlar. Tüm arama motorları spider (örümcek) ismi verilen mini programlar ile siteleri tararlar ve içeriklerini kontrol ederler. Spiderlar arama motorlarının, servislerinin veri tabanlarını genişletmek amacıyla sürekli olarak yeni web sitesi taraması yapan programlardır.

Örneğin; Google örümcekleri sitenize gelir, sitenizdeki verileri tarar ve kendi veri tabanına aktararak sitenizi arama sonuçlarında göstermeye başlar. Google arama motorunun bilinen üç spiderı vardır. Bunlar; Freshbot, Adsense ve DeepCrawl dır. Spiderlar öncelikle sitelerin başlık ve açıklamalarını inceler ve ona göre bir sıralama oluşturur. Bu örümcekler arama motoru sitesinin kendisine özel kriterlerine göre değerlendirme yapar ve eğer siteniz o arama motoruna özel kriterleri yerine getirmişse sonuç sayfasında ilk sıralarda yer alabilir. Bu programlar hileli SEO çalışmalarını imlerler ve siteleri arama motorlarından çıkartabilirler. Son zamanlarda yapılan ve yapılma yolları yaygınlaştırılan yanlış SEO çalışmalarının sonuçları olarak günümüzde ne yazık ki yeni açılan bir çok web sitesi arama motorları tarafından engelleniyorlar. Arama sonuçlarından dışlanıyorlar. Yapay ve kısa süreli çözümler, kısa süreli yükselmeler her zaman tehlikeli ve uzun vadede yararsızdır. Yapay Seo yerine uzmanlar tarafından yönetilen ve sürdürülen doğal SEO uzun vadede hem daha kalıcı hem de daha güçlü ve etkilidir.

Organik SEO Çalışması

Organik SEO çalışmaları arama motorları algoritmaları ile ilgili deneysel ve bilimsel çalışmalardır. Seo uzmanı bu algoritmayı ve arama prensipleri ile ilgili birçok tekniği bilen kişidir. En iyi SEO uzmanı uzun vadeli sonuçlar için çalışır. SEO çözümleri deneyimli SEO UZMANI tarafından verilmelidir. SEO referansları da müşteriler için çok önemlidir.