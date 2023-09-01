ŞAMPİYONLUĞU KALAMIŞ’TA 20 BİN VOLEYBOL SEVER KUTLADI

Milyonların nefeslerini tutarak beklediği Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Sırbistan ile oynadığı Avrupa Şampiyonası final maçını yaklaşık yirmi bin voleybol sever Kalamış Atatürk Parkı’nın 4 farklı noktasına kurulan dev ekranlardan heyecan içerisinde izledi. Temposu bir an olsun düşmeyen tarihi maçta 3-2’lik skorla kupa Türkiye’nin oldu.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya’yı zorlu bir mücadele sonucunda 3-2 yenerek finalde Sırbistan milli takımıyla karşılaşan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız muhteşem bir performansla, tüm Türkiye’yi ekranlara kilitledi. 03 Eylül Pazar günü saat 21.00’de şampiyonluk maçını izlemek için binlerce voleybol sever Filenin Sultanları’nın bu sene oynadığı bütün maçlarının canlı yayınlandığı Kalamış Atatürk Parkı’na saatler öncesinden akın etti.

Maç öncesi kısa bir konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, “Umudumuzu geleceğe taşıyan siz gençler ve kadınlar olmasa belki daha karamsar olacağız. İyi ki buradasınız, iyi ki kadınlarımız burada, iyi ki gençlerimiz burada. Bu normal bir maç değil. Buradan büyük bir alkışla oradaki kadınlarımıza destek verelim, onları ayrıştırmayalım, onların yanında olduğumuzu Kadıköy’den bir kez daha haykıralım. Onlar orada Türkiye’yi temsil ediyorlar, kimse onlara karışamaz, kimse onların kılına zarar veremez. Kadıköylü burada, Türkiye’deki kadınlar burada” dedi.

Yaklaşık 20 bin voleybol severin ilgiyle ve coşkuyla takip ettiği final maçı için Kalamış Atatürk Parkı’nda bulunan amfi tiyatro, tenis kortları ve voleybol sahasını spor severlerin hizmetine açan Kadıköy Belediyesi yetkilileri, final maçı için de kurulan 3 alanın yanı sıra oluşan kalabalık nedeniyle Kalamış Yaz Festivali kapsamında gösterimi yapılacak sinema filmini ileri bir tarihe erteleyerek bu ekranı da voleybol severlerin kullanımına açtı. Böylece bu tarihi akşamda takımlarına destek vermeye gelen on binler 4 farklı ekranda final maçını canlı yayından izleme imkanı buldu.