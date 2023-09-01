MHP İstanbul İl Kongresi Yapıldı İşte Yeni Yönetim

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul 14. Olağan İl Kongresi 01 Eylül 2023 tarihinde Wow Otel Yeşilköy Kongre Salonunda gerçekleşti.
İstanbul İl Başkanı Sertel Selim yönetimindeki listede önceki yönetimden birçok isimin devam ettiği ve bunun yanısıra farklı isimlerin yer aldığı gözlendi.
İşte MHP İstanbul İl yeni Yönetim Kurulu Listesi…
İl Başkanı Sertel Selim
Yaşar Kaba
Fetih Ahmet Alparslan
Adnan Çakır
Ahmet Çakır
Ahmet Özen
Ahmet Yalçın
Ahmet Ali Aydın
Alper Tunga Çevik
Barış Öztürk
Celil Yıldırım
Engin Akyüz
Erdal Tokmakçı
Erkan Küçük
Fatih Keleşoğlu
Güven Adıgüzel
Hakan Aslan
Hakan Çeçen
Halit Metin Özüpek
Hasan Kutlu
İsmail Arslan
İzzet Gören
Kürşat Kaşıkçı
Mehmet Akyıldız
Mehmet Celep
Mehmet Yıldıray Çelik
Muhammetnur Kutun
Nafiz Küçük
Niyazi Toygün
Saffet Çakır
Tamer Çakıroğlu
Yusuf Özyardımcı
Zafer Çalışır
Ahmet Atabey
Ahmet Poyraz
Ahmet Soysal
Burak Arkaz
Cenap Can
Cengiz Ayyıldız
Çoşkun Özdemir
Dilara Erkut
Dursun Kökçü
Emrahan Hacıarifoğlu
Fatih Gülgönül
Hacı Düzgün
Hakan Bakmaz
İsmail Akgöz
Mahmut Mert Ersin
Mahmut Ziya Üçüncüoğlu
Mehmet Çamur
Mehmet Çetin
Mehmet Kavak
Mehmet Onur Koçali
Mehmet Saatçi
Muharrem Kır
Murat Kaya
Oğuzhan Alp
Suat Yılmaz
Şeref Avcı
Vedat Ekmekçi
Vural Alp
Yasin Sönmez
Yenal Yığrık
Yusuf Vedat Hügül
Zeki Zekeriya
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