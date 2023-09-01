MHP İstanbul İl Kongresi Yapıldı İşte Yeni Yönetim

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul 14. Olağan İl Kongresi 01 Eylül 2023 tarihinde Wow Otel Yeşilköy Kongre Salonunda gerçekleşti.

İstanbul İl Başkanı Sertel Selim yönetimindeki listede önceki yönetimden birçok isimin devam ettiği ve bunun yanısıra farklı isimlerin yer aldığı gözlendi.

İşte MHP İstanbul İl yeni Yönetim Kurulu Listesi…

İl Başkanı Sertel Selim

Yaşar Kaba

Fetih Ahmet Alparslan

Adnan Çakır

Ahmet Çakır

Ahmet Özen

Ahmet Yalçın

Ahmet Ali Aydın

Alper Tunga Çevik

Barış Öztürk

Celil Yıldırım

Engin Akyüz

Erdal Tokmakçı

Erkan Küçük

Fatih Keleşoğlu

Güven Adıgüzel

Hakan Aslan

Hakan Çeçen

Halit Metin Özüpek

Hasan Kutlu

İsmail Arslan

İzzet Gören

Kürşat Kaşıkçı

Mehmet Akyıldız

Mehmet Celep

Mehmet Yıldıray Çelik

Muhammetnur Kutun

Nafiz Küçük

Niyazi Toygün

Saffet Çakır

Tamer Çakıroğlu

Yusuf Özyardımcı

Zafer Çalışır

Ahmet Atabey

Ahmet Poyraz

Ahmet Soysal

Burak Arkaz

Cenap Can

Cengiz Ayyıldız

Çoşkun Özdemir

Dilara Erkut

Dursun Kökçü

Emrahan Hacıarifoğlu

Fatih Gülgönül

Hacı Düzgün

Hakan Bakmaz

İsmail Akgöz

Mahmut Mert Ersin

Mahmut Ziya Üçüncüoğlu

Mehmet Çamur

Mehmet Çetin

Mehmet Kavak

Mehmet Onur Koçali

Mehmet Saatçi

Muharrem Kır

Murat Kaya

Oğuzhan Alp

Suat Yılmaz

Şeref Avcı

Vedat Ekmekçi

Vural Alp

Yasin Sönmez

Yenal Yığrık

Yusuf Vedat Hügül

Zeki Zekeriya

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