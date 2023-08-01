Balık Sezonu Başlıyor, Taze, Güvenilir ve “İzlenebilir” Deniz Balıkları Tezgahlara Çıkıyor!

Taze av balığı sevenler için sezon, güvenilir ve lezzetli balıklarla Metro Türkiye balık reyonunda başlıyor! Hem kendi mutfaklarının hem de profesyonel mutfakların şeflerine balıkta 100’den fazla çeşit, tazelik, kalite ve izlenebilirlik sunan Metro Türkiye, gelecek nesillerin de balık yiyebilmesi için av ve boy yasaklarına uygunluğunu gözetiyor, kriterlere uygun olmayan hiçbir balığı rafa getirmiyor. Gerçekleştirdiği analizler ve QR kod aracılığıyla sunduğu izlenebilirlik teknolojisi ile müşteriler balığın hangi teknede, hangi saatte tuttuğundan parazit, cıva ağır metalleri gibi analiz sonuçlarını da hızlıca görüntüleyebiliyor.

1 Eylül itibarıyla ağların denize atılmasıyla açılan sezonda, mutfakların bu vazgeçilmez lezzetinin kaliteli, taze ve güvenilir çeşitleri, yine Metro Türkiye tezgahlarında hem profesyonel müşterilere hem de son tüketicilere ulaşıyor. Türk mutfak kültürünü koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla 1990’dan bu yana çalışmalarına sürdürülebilirlik odağında devam eden Metro Türkiye, her yıl olduğu gibi bu balık sezonunda da mevsimine uygun tüm balık çeşitlerini ağdan tabağa gerçekleştirdiği analizler ve sunduğu izlenebilirlik çözümleri ile “Metro Usulü” sunuyor. Hamsi, palamut, tekir, istavrit, sardalya, çinekop, lüfer gibi çeşitlerin yanı sıra istiridye, midye, akivades, ahtapot, kalamar, karides, ıstakoz, sübye, langustin, yengeç gibi 100’den fazla çeşitte deniz ürünü, Metro tezgahlarında müşterilerle buluşuyor.

Metro Türkiye, deniz ürünlerini sadece av ve boy yasaklarına uygun şekilde değil periyodik olarak kurşun, kadmiyum ve cıva ağır metalleri, parazit ve histamin olmak üzere toplam beş parametrede gerçekleştirdiği analiz sonuçlarına göre reyonlarına taşıyor. Raflarında gıda analizlerinden geçmeyen ve uygunsuz avlanan hiçbir ürüne yer vermiyor.

5 maddede taze balık nasıl seçilir?

Balık, çevresel etkilere karşı hassas bir gıda ürünü. Bu sebeple tüketiciler, soğuk zincir, düzenli buzlama ve hijyen koşulları sağlanan gıda güvenliği ve tazeliğinden emin oldukları yerlerden balık temin etmelidir.

Balığın tazeliği parlak gözler, canlı renkler ve hafif deniz kokusundan anlaşılabilir. Balığın gözleri mat değil, parlak ve berrak olmalıdır. Mat veya bulanık gözler, balığın tazeliğini kaybettiğini gösterir.

Balığın solungaçları temiz ve parlak olmalıdır.

Balıklar aynı zamanda yetiştiği suyun ekosisteminden etkilenirler. İçeriğinde cıva, kurşun, kadmiyum gibi ağır metallerin insan sağlığına zarar vermeyecek seviyede olması, parazit gibi zararlılar içermemesi tüketicilerin sağlıklı balık tüketirken dikkat etmesi gereken noktalardan biridir. Bunun için de güvenilen alışveriş adresleri tercih edilmeli.

Denizlerdeki balıkları gelecek nesillere de aktarabilmek amacıyla, av ve boy yasaklarına uygun, hangi denizlerden, hangi balıkçı tarafından, ne zaman avlandığı bilinen, izlenebilir balık tercih edilmelidir