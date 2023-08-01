“KAYIP HAYATLAR” KİTABI RAFLARDA

Çeto lakabıyla tanınan sinema ve tiyatro sanatçısı Mehmet Tekkanat’ın 1998 yılında yazdığı ‘Kayıp Hayatlar’ adlı trajik gençlik oyunu, Liman Yayınevi tarafından kitap olarak yayımlandı. Ülkemizin çeşitli şehirlerinde sahnelenen oyun, madde bağımlılığı ile mücadeleyi amaçlıyor.

Kapak tasarımı Züleyha Arslan’a ait olan ‘Kayıp Hayatlar’ başlıklı kitap, anılan oyuna ait sahneler (bir perde) ve fotoğraflardan oluşuyor. Fikret Yalçın’ın kaleme aldığı önsözde ise özetle, “Bu yalnızca bir oyun kitabı değil, bir belge, gençlerimizi bekleyen büyük bir tehlikeye karşı bir sosyal sorumluluk kitabıdır” denildi.

Tekkanat, ‘Kayıp Hayatlar’ hakkında şunları söyledi:

“2000 yılında kurduğumuz Mersin Şehir Tiyatrosunda gençlere ücretsiz kurslar verdik. Gençler ‘Kayıp Hayatlar’ oyununun önce seyircisi, sonra da oyuncusu oldular. 25 yıl boyunca, sürekli değişen gençlerle oynadık. Hatta Fransa’da, Azerbaycan’da ve Kuzey Kıbrıs’da farklı ekiplerce sahneye kondu. Böylece binlerce genç insana dokunduk, onlara yeni ufuklar gösterdik. Özellikle madde bağımlılığına karşı oyun arayanların da yararlanması amacıyla, bu oyunu kitap haline getirdik. Madde bağımlılığı ile mücadelede, bir nebze katkım olursa ne mutlu bana…”

‘Kayıp Hayatlar’ı, Liman Yayınevi’nden (yayineviliman.gmail.com) ve internet satış sitelerinden temin etmek mümkün.

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