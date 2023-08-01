Yıldız’dan CHP’li yeni başkana anlamlı ziyaret

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız, yeni seçilen CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Melda Tanişman Tutan’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)’inde ilçe başkanları belli olmaya devam ediyor. CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı yapılan kongre sonucunda Melda Tanişman Tutan, yeni başkan olmuştu. İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız’da Tutan’ın başarısını tebrik etmek için bir ziyaret yaptı.

YILDIZ VE TUTAN FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Ziyaret esnasında yapılan sohbet, Çekmeköy ilçesinin güncel gündemi ve geleceğe dair planları üzerine odaklandı. İki taraf arasında gerçekleşen fikir alışverişi, Çekmeköy’ün yerel seçimlerle ilgili öncelikleri ve vizyonunu ele alma fırsatı sundu. Ali Rıza Yıldız’ın gazetecilik deneyimi ve Melda Tanişman Tutan’ın siyasi bakış açısı, bölgelerindeki gelişmeleri en etkili şekilde yansıtarak halka ulaştırma konusundaki karşılıklı istek ve çabaları vurgulandı.

BULUŞMA DİĞER İLÇELERE ÖRNEK OLDU

Hayırlı olsun ziyareti sonrası yapılan açıklamalarda, Ali Rıza Yıldız’ın Melda Tanişman Tutan’a başarılar dilediği ve ilçede gerçekleşen olumlu değişimlere tanık olmak istediklerini ifade ettiği belirtildi. Bu ziyaret, medya ile siyasetin güçlü bir işbirliği içerisinde olduğu ve toplumsal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla çaba harcadığı bir örneği olarak kayda geçti.