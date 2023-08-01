Uluslararası Bodrum Bale Festivali Kapanışını Don Kişot ile Yaptı

Yirmi yıldır sanatseverlerle buluşan “Uluslararası Bodrum Bale Festivali” bu yıl da muhteşem performanslar, yabancı konuk dansçı ve topluluklarla seyirci karşısında oldu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 5-17 Ağustos tarihlerinde Bodrum Kalesinde düzenlenen, balenin zarafetini ve dansın ateşini sahneye taşıyan

“20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali” sanatseverlerin yoğun ilgisi ve katılımıyla sona erdi.

FESTİVALİN KAPANIŞI DON KİŞOT BALESİ İLE YAPILDI

Miguel de Cervantes’in aynı adlı romanından hareketle koreografisini Marius Petipa’nın üstlendiği, Ayşem Sunal Savaşkurt’un düzenleyip sahneye koyduğu ve müzikleri Ludwig Minkus’a ait eser 16 ve 17 Ağustos’ta Bodrum Kalesinde sanatseverlerle buluştu.

Orta Çağ şövalye hikayelerine yoğun merakı olan Don Kişot’un, gezgin bir şövalye olmaya karar vererek, yaveri Sancho Panza ile çıktığı yolculuğu ve aşkını kazanmayı hayal ettiği Dulcinea ile başından geçenler bale adımları ile sahneye taşındı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen eserin dekor tasarımı İsmail Dede’ye, kostüm tasarımı Gizem Betil’e, ışık tasarımı Önder Arık’a ait.

BALE 20 YILDIR BODRUM’DA İZLENİYOR

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen “Harem” ile başlayan festival İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye taşınan “Notre Dame’ın Kamburu” balesi ile devam etti. Festivalde ilk kez Bodrumlu sanatseverlerin karşısında olan Navdhara Hindistan Dans Tiyatrosu “A Passage to Bollywood” adlı performansları ile İspanyol Flamenko Dans Topluluğunun sergilediği “Woman By Aarón Vivancos” ile sahnede yer aldı.

20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali iki temsil ile sanatseverlerle buluşan “Don Kişot” ile sona erdi .