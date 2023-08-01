“Amacımız, Türkiye’de ortaklarımızla birlikte başarı elde etmektir”

Valerio Natalizia, SMA Güney Avrupa İş Direktörü ile Röportaj

SMA, 2022 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Şirket için bu pazar ne kadar önemli? Bu süre zarfında elde edilen sonuçlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Resmi olarak SMA Türkiye’nin kuruluşu 2022 yılında gerçekleşti, ancak şirket 2014 yılından bu yana dolaylı olarak satış ve hizmet faaliyetlerini sürdürerek Türk müşterilere yüksek kaliteli ve akıllı fotovoltaik çözümler sunuyor. SMA Türkiye, özellikle Büyük Ölçekli ve Ticari ve Endüstriyel (C&I) segmentlerinde olmak üzere, pazarda %20’den fazla pazar payı elde etmeyi başardı. Bununla birlikte, önümüzdeki yıllarda ülkede büyümeye devam etmeyi ve konut pazarı da dahil olmak üzere tüm segmentlerde büyük bir potansiyel gördüğümüzü ifade etmeliyim. Türkiye’nin fotovoltaik pazarı artık sürdürülebilir ve istikrarlı bir noktada ve SMA olarak bu pazarda paralel bir şekilde büyümeyi bekliyoruz.

Kuşkusuz Türkiye, yenilenebilir enerji sektörü için uluslararası anlamda önemli bir ülke haline gelmeye aday. SMA, ülkedeki varlığını nasıl güçlendirmeyi planlıyor?

Türkiye pazarına olan taahhüdümüz kesindir, çünkü bu bizim için şüphesiz çok önemli bir pazardır, yukarıda açıkladığım gibi. Bu nedenle, endüstrinin ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda SMA Türkiye ekibimizi güçlendirmeye devam ettik. Satıştan pazarlamaya, satış sonrası ve hizmet desteğine kadar farklı alanlarda yeni meslektaşlar katıldı. Bu şekilde müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam etmek ve SMA’nın ülke çapında marka bilinirliğini fuar, etkinlik, konferans gibi etkinliklerle daha da artırmak istiyoruz. Uzun vadeli hedefimiz, güçlü ortaklarımızla birlikte başarı elde etmektir.

Şimdiye kadar, şirket çabalarını Büyük Ölçekli, Ticari ve Endüstriyel (C&I) segmentlere odaklamış görünüyor. ‘’Evsel’’ segmentine de girmeyi planlıyor musunuz?

Türkiye’nin fotovoltaik konut pazarının yeni gelişmeye başladığının farkındayız, ancak yükselen elektrik fiyatları ve enerji bağımsızlığına duyulan istek, bu pazarda ciddi bir büyümeyi tetiklemiştir. Bu nedenle, Türk ev sahiplerine enerji bağımsızlığı yolunda SMA’nın son derece güvenilir konut çözümlerini sunabilme potansiyelini biliyoruz ve heyecan duyuyoruz.

SMA olarak, tüm segmentler için izleme ve yenilikçi fotovoltaik enerji yönetimi çözümleri sağlama konusunda 40 yılı aşkın deneyime sahibiz. Özellikle evsel fotovoltaik sistemleri konusunda, 2023 yılında Almanya kalitesinde üretilmiş en yeni monofaz hibrit invertör ve SMA bataryası dahil olmak üzere Yeni Ev Depolama Çözümümüzü başlattık. Bu çözüm, EV Şarj Cihazları ve Isı Pompaları gibi diğer cihazlarla entegre edilme olanağı ve eşsiz esneklik sunmaktadır.

Aynı zamanda bu yıl, Türkiye’nin önde gelen bazı şirketleriyle distribütörlük anlaşmaları imzaladık. Bu anlaşmalar, stokları canlı tutarak ürün taleplerine anında çözümler sunabilmemiz için gerekli altyapıyı sağlayacaktır.

Türkiye’deki fotovoltaik endüstrisi için önümüzdeki yıllara dair tahmininiz nedir? Karşılaşmanız gereken zorluklar neler olacak?

Türkiye, Avrupa bölgesindeki en önemli ülkelerden biridir ve güneş enerjisi potansiyeli açısından büyük önem taşımaktadır. Haziran itibarıyla Türkiye’deki fotovoltaik kapasite 10 GW’ı aşmış durumda ve Ulusal Enerji Planı’na uygun olarak, 2035 yılında toplamda 52.9 GW, 2050 yılında ise 107.7 GW kümülatif fotovoltaik gücü hedeflenmektedir. Bu, her yıl minimum 2 GW’den 4-5 GW’a kadar yeni fotovoltaik kapasitelerin devreye gireceği anlamına gelir. Bu bağlamda evsel, ticari ve endüstriyel (C&I) ve büyük ölçekli depolama dahil olmak üzere tüm segmentlerde en az %20 pazar payına sahip olacak şekilde büyümeyi hedefliyoruz.