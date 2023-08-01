Meister’in yeni klii “Bitanem” dijital platformlarda yayında

Meister’ in dönüm noktası olacağı klibi “Bitanem” tüm dijital platformlarda yayında. Sözleri kendisine ait ve müziği 90Bpm in olan klip bir hayli sürükleyici.

Samimi duygular ve kendine özgün tarzıyla kaleme aldığı noktaları dinleyicinin takdirini toplamakla birlikte kendinin de dönüm noktasını olduğunu inandığı bir projeye imza attı. Yaşadığı her anını kaleme alan Meister bu klipte duygularını daha iyi dökebildiğini ve daha güzel bir şekilde ifade edebildiğini söyledi. Klipten prodüksiyon kısmına kadar el inceliği ile hazırlanan klibi dinleyicinin takdirine sunuldu.