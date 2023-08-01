Başkan Ali Rıza Yıldız, Azerbaycan’da Temaslarına Devam Ediyor

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Kurucu Başkanı Ali Rıza Yıldız Azerbaycan’ın önemli kuruluşlarından olan İSBAM’ın davetlisi olarak gittiği Azerbaycan’da istişarelerde bulunuyor.

İstanbul Gazeteciler ve Haberciler Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız İSBAM’ın davetlisi olarak gittiği Azerbaycan’da ziyaretlerine devam ediyor. Ali Rıza Yıldız Azerbaycan’da başta Bakü, Azerbaycan Büyük Millet Meclisi Başkanı, Ana Muhalefet Partisi Başkanı olmak üzere Karabağ, Bakü, Şuşa, Gence, Yevlah, Nahçıvan illerini ziyaret etti.

Azerbaycan’da ziyaret ettiği illerde il valilikleri ve büyükşehir belediye başkanları ile görüş alışverişinde bulundu. Karabağ gazisi vatandaşları ve askerleri ile de görüşen Ali Rıza Yıldız Türkiye’deki Marmaris yangınına gelen Azerbaycanlı Yangın ve Arama Kurtarma Ekibini de ziyaret etti.

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