HABERCİLER, GAZETECİLER BAYRAMINI BOĞAZIN SERİN SULARINDA KUTLADI

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız, Gazeteciler Bayramı dolayısıyla habercilere jest yaparak boğazda tekne turu düzenledi.

Üsküdar’dan kalkış yapan yata yerel gazeteciler, internet haber sitesi sahipleri ve çok sayıda haberci katıldı. Yatla boğazı her iki sahilden gezen haberciler, boğazın güzelliğini zevkle izlediler.

Aralarında bol bol sohbet etme imkânı bulan haberciler, dostluklarını bir kez daha perçinlediler. Başkan Ali Rıza Yıldız, geziye katılan haberci arkadaşlarıyla tek tek sohbet edip yakından ilgilendi. Sabah kahvaltısını çay ve simit ikramıyla başlayan boğaz gezisi Yavuz Sultan Selim Köprüsünün ayağının dibinde yatı demirlemeyle yüzme molası verildi. Haberciler kendilerini boğazın serin sularına atarak, denizin keyfini doyasıya yaşadılar.

Daha sonra öğle yemeğinde kebaplar yenildi içkiler içildi, sohbet daha da koyulaştı. Haberciler yerel basında yaşadıkları sorunları tartıştı, birbirlerinden fikir alışverişinde bulundular. Başkan Ali Rıza Yıldız yerel basının, Basın İlan Kurumu ile yaşadıkları sorunları dile getirerek habercilere nasıl davranacakları konusunda önerilerde bulundu.

Eğlenceli geçen boğaz gezisinde haberciler, müzik eşliğinde kurtlarını dökmeden de duramadılar, oyun havalarında bol bol oynama imkanı bulan haberciler, bir nebze de olsa günlerin, ayların verdiği stresi üzerlerinden atma imkanı buldular. Haberciler boğazın güzelliğinde bol bol da hatıra resmi çekildiler.

Dostluk ve arkadaşlık içinde geçen Gazeteciler ve Haberciler Bayramı gezisinde kısa bir konuşma yapan Başkan Ali Rıza Yıldız ”Bu tür etkinlikler önümüzdeki günlerde de devam edecek, değişik projelerim var, haberci arkadaşlarımı en güzel ve nezih ortamlarda ağırlamak için elimden gelen tüm çabayı gösteriyorum, gezimize katılan tüm haberci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ” dedi.

Gazeteciler Bayramında bir ilk olan habercilerle boğaz gezisi, yerel ve ulusal basında da takdirle karşılandı.

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