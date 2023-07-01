Kadıköy’de “Yazzfest” çocukları misafir etmeye başladı

Kadıköy Belediyesi, yediden yetmişe herkesin kültüre, sanata, spora ve eğlenceye doyacağı festival programlarına bir yenisini daha ekledi. 14 Temmuz Cuma günü Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı’nın açılışını gerçekleştirdiği birbirinden renkli oyun parkurlarıyla “Yazzfest” başladı.

Kalamış Atatürk Parkı’nda okulların da tatil olmasıyla birlikte çocukların sosyalleşeceği, güvenli bir alanda oynamanın keyfini doyasıya yaşayacağı festival, vazgeçilmez bir alan olacak. Survivor, modüler park, ağ labirent, twister, mini golf, mini futbol, mini bowling, atölyeler gibi birbirinden eğlenceli oyun alanlarının yer alacağı ve sürpriz etkinliklerin gerçekleştirileceği Yazzfest, yaz boyunca 11.00-23.00 saatleri arasında çocukları misafir edecek. Çocukların zihinsel, fiziksel ve motor gelişimlerini destekleyen oyun parkurlarıyla Yazzfest, çocuklara eğlenceli bir ortam sunuyor. Festival alanındaki oyun parkurlarından Survivor Parkuru’na 4-8 yaş grubu çocuklar refakatçi ile 8-12 yaş grubu çocuklar refakatçi olmadan katılım sağlayabilecek. Modüler parkura, 2-6 yaş grubu çocuklar refakatçi ile katılırken 6-12 yaş grubu çocuklar refakatçi olmadan oyun alanının keyfine varacak. 3-12 yaş grubu çocukların katılım sağlayabileceği Ağ Labirent için ise refakatçi, ağ içine giriş yapmadan sadece gözlemci olarak katılım sağlayabilecek.

Türkiye’nin en büyük ve en fazla parkur çeşitliliğine sahip oyun parkurları Kadıköy Belediyesi’nin organizasyonuyla yaz boyunca Kalamış Atatürk Parkı’nda olacak. 14 Temmuz Cuma günü misafirlerini ağırlamaya başlayan festival, 3 Eylül Pazar günü sona erecek.

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