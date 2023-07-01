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AK Partili Milletvekili Yenişehirlioğlu: Saldırgan köpek sorunu ülkemizin önemli sorunlarından biridir



Sayıları hergün artarak herkesin korkulu rüyası haline gelen başıboş sokak köpekleri tehlike boyutuna ulaşmaya başladı.

Sokaklardaki başıboş köpekler tarafından gerçekleştirilen saldırılar ve kuduz vakaları, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor.

Bu konuyu gündemde tutmaya çalışan mağdurlar ve bu durumdan rahatsız olanların çığlığına nihayet bir milletvekili duyarlı davranarak, “Saldırgan köpek sorunu ülkemizin önemli sorunlarından biridir” şeklinde bir açıklama yaptı.  

Söz konusu sorun hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, ‘Saldırgan köpek sorunu ülkemizin önemli sorunlarından biridir, bu sorun daha da büyümeden yeni dönemde Meclis’in açılması ile bir çözüme kavuşturulması için elimizden geleni yapacağız.’ dedi.

📆 17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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