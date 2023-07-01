İSTANBUL ÜSKÜDAR’DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ “VATAN KOŞUSU” İLE ANILDI

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN “VATAN KOŞUSU” İLE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE HAYATINI KAYBEDEN 252 ŞEHİT ANILDI

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL: “Bizler tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi aramızdaki farklılıkların zenginlik olarak kabul edip, saflarımızı daha çok sıklaştırarak, kardeşliğimizi daha çok arttırarak, birliğimizi bütünlüğümüzü daha da güçlendirerek ikinci yüzyılda Türkiye yüzyılında bu direnişi, bu ruhu diri tutma durumundayız”

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ TÜRKMEN: “15 Temmuz şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Allah bu milletin birliğinde beraberliğinde, huzurunda, kardeşliğinde gözü olan ihanet şebekelerine fırsat vermesin, hainlere fırsat vermesin diyoruz. Birlik beraberliğimiz her zaman daim olsun.”

İstanbul’da düzenlenen “Vatan Koşusu” ile 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden 252 şehit anıldı. 15 Temmuz Derneği’nin, İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Üsküdar Belediyesi ve TÜGVA Spor’la birlikte gerçekleştirdiği bu yıl üçüncüsü düzenlenen Vatan Koşusu Çengelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi’nden başladı.

15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler ile sporcuların katıldığı koşuya, İstanbul Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili Tarık Şebik katıldı. 3. Vatan Koşusu, kapsamında 252 sporcu ve katılımcılar, 252 şehidin isminin yazılı olduğu tişörtlerle koştu. 15 Temmuz Şehitler Makamı’nda son bulan etkinlik protokol konuşmaları ile devam etti.

Gül: “Bu ruhun yaşatılmasına katkı sunan herkese müteşekkiriz”

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Gül, 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara değindi. Gül, şunları kaydetti:

“Yedi yıl önce içimizden çıkmış ama uluslararası güçler tarafından devşirilmiş bir hain şebeke tarafından ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine bir darbe girişimi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti, dirayeti, başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere, milletimizin hemen hemen tamamına yakınının dirayetiyle hamdolsun bu darbe püskürtüldü. Bugün üçüncüsü düzenlenen 15 Temmuz Derneği, Üsküdar Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, TÜGVA ve gençlerin katılımıyla bir Vatan Koşusu yaptık. Buna katılan, destek veren gençlerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu ruhun yaşatılmasına katkı sunan herkese müteşekkiriz. Bizler tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi aramızdaki farklılıkların zenginlik olarak kabul edip saflarımızı daha çok sıklaştırarak, kardeşliğimizi daha çok arttırarak, birliğimizi bütünlüğümüzü daha da güçlendirerek ikinci yüzyılda Türkiye yüzyılında bu direnişi, bu ruhu diri tutma durumundayız.” Gül, bu vesileyle ben bir kez daha şehitlere Allah’tan rahmet ve gazilere sağlık sıhhat dilediğini ifade etti.

Türkmen: “ 15 Temmuz Şehitlerimizi Unutmadık, unutturmayacağız”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de konuşmasında, “bugünlerimizi, huzurumuzu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz” dedi.

“Bu hafta sonunda özel bir etkinlikle beraberiz. Bu yıl 15 Temmuz Derneğimizin başkanlığında üçüncüsü düzenlenen bu vatan, millet aşkına koşusunu birlikte gerçekleştirmiş olduk. Çengelköy’den 15 Temmuz şehitler Çeşmesi’nden başlayan koşu, 15 Temmuz anıtında nihayete erdi. Ve bugün burada bu saat itibariyle aziz şehitlerimizi yad etmek üzere bir aradayız. Değer Değerli dostlarım, 15 Temmuz akşamı kapkaranlık, zifiri bir karanlık, 16 Temmuz sabahına, aydınlık bir sabaha uyanmış olduk. Allah’ın lütfuyla aziz şehitlerimizin cesaretiyle kahramanlıklarıyla gazilerimizin kahramanlıklarıyla milletimizin asil duruşuyla 16 Temmuz sabahı bambaşka bir sabaha uyanmış olduk. Bugünleri, bu huzuru, bu mutluluğu, bu duruşu, aziz şehitlerimize borçluyuz.”

Türkmen: “Birlik ve beraberliğimizi her zaman daim olsun”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sözlerini şöyle sürdürdü: “Onları hiçbir zaman unutmamak, unutturmamak adına 15 Temmuz’un yıl dönümlerinde birtakım etkinlikler düzenleniyor. İşte onlardan bir tanesi daha özellikle gençlerimizle beraber bir koşuyu gerçekleştirmiş olduk. Başta 15 Temmuz Derneğimiz olmak üzere TÜGVA’mıza, İstanbul Valiliğimize, Üsküdar Belediyesi olarak bizler güzel bir organizasyonla özellikle gençleri bu ruhu, bu düşünceyi, bu duruşu her zaman, her daim taptaze, diri tutma adına yapılan etkinliklerden birisi de budur. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Gazilerimizi saygıyla anıyoruz başta şehitlerimizin yakınları olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz. Allah bu milletin birliğinde beraberliğinde, huzurunda, kardeşliğinde gözü olan ihanet şebekelerine fırsat vermesin diyoruz hainlere fırsat vermesin diyoruz. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Milletimiz var olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Şehitlerimize rahmet olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum”

Eminöoğlu: “Bu gençliğin önüne hiçbir engel Allah’ın izniyle çıkartamazsınız”

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu da, bu birlik ve beraberliğin devam etmesini dilediğini söyledi. Bugün Çengelköy’den 15 Temmuz Şehitler Makamı’na gençlerle birlikte koşu ve yürüyüş yaptıklarını dile getiren Eminoğlu, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Vatan Koşusu’nda bütün emeği geçen paydaşlara ve en önemlisi gençlere çok teşekkür ettiğini söyledi. Eminoğlu, şöyle konuştu:

“İnşallah bunu daha güçlü bir şekilde daha yüksek sesle bu çalışmaları bu farkındalığı hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Bakın 35 kardeşimiz ve vatandaşımız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehadet şerbetini içti. Toplam 252 şehidimizin arasında genç şehitlerimiz vardı. Abdullah Tayyip kardeşimiz 16 yaşında hemen şuracıkta şehadet şerbetini içti. 15 yaşında Şanlıurfalı Halil İbrahim kardeşimiz, Bayrampaşa’da çevik kuvvetin orada şehadet şerbetini içti. Birçok genç şehitlerimiz vardı. Özellikle buradaki genç kardeşlerimize rol model olacak, hayatlarında örnek alabilecekleri bir miras bıraktılar. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Bu inanmış, bu idealist gençlik olduğu sürece bütün bu hain darbe girişimleri başarısız olmaya devam edecektir. Çünkü Türkiye’nin gençliği, inanmış bir gençlik, iman etmiş bir gençliktir. Bu gençliğin önüne hiçbir engel Allah’ın izniyle çıkartamazsınız.”

Konuşmalarının ardından ve protokol tarafından 252 katılımcıya madalya takdim edildi. Etkinlikte 15 Temmuz şehitleri için Kuran okunup dua edildi. Katılımcıların Hafıza 15 Temmuz ziyareti ile etkinlik son buldu.