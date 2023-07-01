Kalamış Yaz Festivali Yıldızlar Altında Sinema keyfi bu yıl da Kurukahveci Mehmet Efendi desteği ile perde açıyor

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi’nin Kurukahveci Mehmet Efendi’nin desteğiyle düzenlediği Yıldızlar Altında Sinema etkinliği, bu yıl da seyirciyle buluşmaya hazır.

7 Temmuz Cuma günü saat 22.00’da Charlie Chaplin’in ünlü sessiz filmi Altına Hücum (The Gold Rush, 1925) ile başlayacak program kapsamında, birbirinden etkileyici 16 film Kalamış Atatürk Parkı’nda izleyici ile buluşacak. 6 Eylül’e kadar devam edecek etkinlik kapsamında Çarşamba ve Pazar günleri dünya ve Türkiye’den seçme kült filmler gösterilecek.

Açılış filmine Orçun Orçunsel yönetimindeki 50 kişilik Avrasya Filarmoni Orkestrası, yönetmenin kendi müziğiyle eşlik edecek.

İSTANBUL Kadıköy Belediyesi tarafından Kalamış Yaz Festivali kapsamında düzenlenen Yıldızlar Altında Sinema açıkhava film gösterimleri, bu yıl da perdelerini Kurukahveci Mehmet Efendi desteği ile Kalamış Atatürk Parkı’nda açıyor. İstanbullular’ın yaz akşamlarına keyif katacak etkinlik, 7 Temmuz Cuma günü Charlie Chaplin’in Altına Hücum filmi ile açılacak. Açılış gecesinde 50 kişilik Avrasya Filarmoni Orkestrası, Orçun Orçunsel yönetiminde Chaplin’in filmine eşlik edecek.

Chaplin: “Altına Hücum’la hatırlanmak istiyorum.”

1925’te çektiği Altına’a Hücum’un senaristi, yönetmeni ve yapımcısı olan Charlie Chaplin, aynı zamanda filmin müziğinin de bestecisi. Film, 1890’lı yılların sonuna doğru Klondike Altına Hücum hareketinde Alaska’ya altın aramak için giden “Küçük Serseri” Şarlo’nun buradayken çektiği sıkıntılar, düştüğü komik durumlar, hırstan gözleri dönmüş insanların zaaflarını görmesi ve bu arada aşkı bulmasını konu alıyor. On binlerce insanın trajedisini büyük bir ustalıkla komediye tercüme etmeyi başaran Chaplin, bu film için “Altına Hücum’la hatırlanmak istiyorum” der.

7 Temmuz 2023’te (yarın) başlayacak açık hava sinema keyfi 6 Eylül tarihine kadar sürecek. Birbirinden kült filmleri yıldızlar altında sevdiklerinizle izleyebileceğiniz Yıldızlar Altında Sinema film gösterimlerinin programı ise şöyle:

07.07.2023 Cuma 22.00 – Altına Hücum (Gold Rush)

09.07.2023 Pazar 21.00 – Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar (Mujeres al borde de un ataque de “nervios”)

12.07.2023 Çarşamba 21.00 – Kızıl Gökyüzü (Roter Himmel)

16.07.2023 Pazar 21.00 – Victor/Victoria

19.07.2023 Çarşamba 21.00 – Mad Max

23.07.2023 Pazar 21.00 – Duvara Karşı

30.07.2023 Pazar 21.00 – Kötü Kan (Mauvais Sang)

02.08.2023 Çarşamba 21.00 – Dehşet Yolcuları (Le salaire de la peur)

06.08.2023 Pazar 21.00 – Şahane Hayat (It’s a Wonderful Life)

09.08.2023 Çarşamba 21.00 – Acı Pirinç (Riso Amaro)

13.08.2023 Pazar 21.00 – Ah Güzel İstanbul

16.08.2023 Çarşamba 21.00 – Suç Bende (Mon Crime)

20.08.2023 Pazar 21.00 – Sonsuz Ölüm (Butch Cassidy and the Sundance Kid)

23.08.2023 Çarşamba 21.00 – Öldüren Şüphe (Charade)

03.09.2023 Pazar 21.00 – Le bal

06.09.2023 Çarşamba 21.00 – Chico & Rita