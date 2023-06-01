Doğu Marmara’nın En Büyük Aquaparkına Davetlisiniz!

Yazın keyfini çıkarırken eğlenceye doymak isteyenleri muhteşem bir tatil deneyimi bekliyor! Bölgenin en büyük aquaparkı olarak hizmet veren Sakarya Aquapark, unutulmaz anılar biriktirmeniz için kapılarını sizlere açıyor.

Sakarya Aquapark’ta tatilinizi geçirirken adrenalin dolu anlar yaşamak için 11 farklı su kaydırağıyla buluşabilirsiniz. Eğlenceli rotalarıyla su kaydırağının keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.

Sıcak yaz günlerinde serinlemek ve rahatlamak için ise 7 farklı yüzme havuzu misafirlerini bekliyor. Her biri farklı derinliklere, tasarımlara ve özelliklere sahip olan yüzme havuzları, tüm aile bireylerine uygun alanlar sunuyor. Yetişkinler için daha derin ve serbest yüzme havuzları, çocuklar içinse güvenli ve eğlenceli havuzlar mevcuttur. Sakarya Aquapark yüzme havuzlarında sıcak yaz günlerinde ferahlamanın tadını çıkarabilirsiniz.

Aquaparkımız, aquapark severlerin vazgeçilmez adreslerinden biridir. İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Eskişehir gibi illerden gelen tatilciler için ideal bir konumdadır. İstanbul aquapark tutkunları için Sakarya Aquapark’a ulaşın yalnızca 1.30 saattir. Bölgenin en büyük aquaparkı olmasıyla birlikte kaliteli hizmet anlayışı ve güvenlik önlemleriyle de öne çıkmaktadır.

Unutulmaz bir tatil deneyimi için Doğu Marmara’nın en büyük aquaparkı sizleri davet ediyor. Hem adrenalin dolu su kaydırağı deneyimleri yaşayabilir, hem de serinlemek için çeşitli yüzme havuzlarından faydalanabilirsiniz.

Doğu Marmara’nın en büyük aquaparkı, eğlence dolu bir tatil deneyimi yaşamak için her gün sabah 9’dan akşam 11’e kadar sizleri bekliyor!