Murat Balkuş 23 sene sonra “Ciğerim” adlı tek kişilik oyunu ile sahne alacak

Erzurumlu tiyatro sanatçısı Murat Balkuş, 23 yılın ardından “Ciğerim” adlı tek kişilik oyunu ile 30 Haziran Cuma akşamı Erzurumlu hemşehrileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Erzurum’da sahne almadan ölmek istemediğini söyleyen tiyatro sanatçısı Murat Balkuş’un çağrısı karşılık buldu. Balkuş, Kurban Bayramında İbrahim Erkal Kültür Merkezinde sahneleyeceği “Ciğerim” adlı tek kişilik oyunu ile ile 23 sene sonra yeniden Erzurumlularla buluşacak.

Program öncesi Erzurum’a gelerek hazırlık çalışmalarını sürdüren ve oyununa tüm Erzurumlu vatandaşları davet ederek, destek isteyen Balkuş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ciğerim” adlı tek kişilik oyunumu Kurban Bayramında İbrahim Erkal Kültür Merkezinde sahneleyeceğim. Tam 23 sene oldu Erzurum’da tiyatro sahnesine çıkmayalı. Siz Ciğerlerimin manevi desteğine her zamankinden çok ihtiyacım var. Duanız dahi yeter. Şimdiden var olasın Ciğerim #Erzurum.

Bu arada bu oyunumun sahnelenmesinde desteklerini yakınen gösteren başta Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Kültür Daire Başkanı Ergün Engin’e program öncesi cani gönülden destekleyen yanımda olan can dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Erzurum’da olmayı çok özlemişem” ifadelerine yer verdi.

“Ciğerim” adlı tek kişilik oyun İbrahim Erkal Kültür Merkezinde 30 Haziran 2023 Cuma akşamı saat 19:00 da sahnelenecek.

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