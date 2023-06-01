RADYO TRAFİK YOLDA’DAN TÜRKİYE’DE BİR İLK DAHA! Navigasyon Uygulaması

Radyo Trafik’in kişiye özel olarak geliştirdiği navigasyon uygulaması Radyo Trafik Yolda, Türkiye’de bir ilke daha imza attı. Artık, bir rota oluşturan Radyo Trafik Yolda kullanıcıları rotaları üzerinde bulunan ücretli yollara ne kadar ödeyeceklerini de görebiliyor.

Hayata geçtiği ilk günden itibaren rotaya özel sunduğu bilgilerle bir ilke imza atan ve büyük beğeni toplayan Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulaması kısa süre içerisinde 150 bine yakın indirmeye ulaştı. Türkiye’de bir ilk olan ve kullanıcılarının oluşturdukları rota üzerinde meydana gelen trafik olaylarını sesli olarak ileten uygulamaya eklenen yeni özellik sayesinde, Radyo Trafik Yolda kullanıcıları seçtikleri rotanın süresini, uzunluğunu ve rotada bulunan ücretli yollara ne kadar ödeyeceklerini aynı anda görebiliyor.

Türkiye genelinde bulunan tüm ücretli yolların hesaplamalarını yapan Radyo Trafik Yolda’nın yeni özelliği sayesinde gerek şehir içinde gerekse şehirlerarası yollarda ödenecek ücretler daha yola çıkmadan kullanıcıya sunuluyor. Dünya üzerinde de örneğine çok az rastlanan özellik tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor.

Rota üzerinde bulunan ücretli yollara ödenecek miktarı gösteren Radyo Trafik Yolda bunun dışında birçok özelliği de barındırıyor. Saran Group bünyesinde bulunan tüm trafik radyolarının canlı olarak dinlenebileceği uygulama, maç, konser gibi trafiği etkileyebilecek olan önemli olaylar öncesinde de kullanıcılarına lokasyon bazlı bildirim göndererek trafik yoğunluğuna girilmemesini sağlıyor. Radyo Trafik Gönüllü Muhabirleri ve kullanıcıların gönderdikleri yazılı ve sesli mesajlarla sürekli olarak güncellenen uygulama İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere hem şehir içi hem de şehirlerarası yollardan bilgileri kullanıcılarına sunuyor. Kullanın zaman kazanın, bilgi paylaşın zaman kazandırın sloganı ile yola çıkan uygulama AppStore ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.