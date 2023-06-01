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Ahmet Zeki YEŞİL

YALOVA YOLCUSU



Hava güzel.

Yaz kendini hissettirdi.

Yalova’ya kitap fuarına gideceğim.

İstanbul-Yenikapı’dan feribotla gitmeye karar verdim.

Sabah erkenden İDO’nun yolcu terminalindeydim.

Bekliyorum…

İnsanlık hali, tuvalete gitmem gerekti.

Tuvalet paralı, İstanbul kart geçmiyor.

5 adet 1 lira atıyorsunuz, turnike açılıyor.

İyi ki yanımda, tam tamına 5 adet 1 lira var.

Paraları makineye atmaya başladım.

Bir… iki… üç… dört…

Beşinciyi makine kabul etmedi.

Tekrar denedim ama durum değişmedi.

Oysa para, pırıl pırıl altın sarısı 1 lira.

Panikledim!

Parayı incelerken kafamda bir şimşek çaktı.

O zaman anladım, yeni basılan 1 liraları makine tanımıyor.

Hemen gişelerden birine gidip durumu anlattım.

Görevli, tek kelime etmeden yeni 1 lirayı eskisiyle değiştirdi.

O sırada gözüm, tuvaletin kapısındaki makinede.

Çünkü içinde 4 liram var.

Biri gelip 1 lira atsa içeri girebilir… 

📆 14 Haziran 2023 Çarşamba 11:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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