YALOVA YOLCUSU

Hava güzel.
Yaz kendini hissettirdi.
Yalova’ya kitap fuarına gideceğim.
İstanbul-Yenikapı’dan feribotla gitmeye karar verdim.
Sabah erkenden İDO’nun yolcu terminalindeydim.
Bekliyorum…
İnsanlık hali, tuvalete gitmem gerekti.
Tuvalet paralı, İstanbul kart geçmiyor.
5 adet 1 lira atıyorsunuz, turnike açılıyor.
İyi ki yanımda, tam tamına 5 adet 1 lira var.
Paraları makineye atmaya başladım.
Bir… iki… üç… dört…
Beşinciyi makine kabul etmedi.
Tekrar denedim ama durum değişmedi.
Oysa para, pırıl pırıl altın sarısı 1 lira.
Panikledim!
Parayı incelerken kafamda bir şimşek çaktı.
O zaman anladım, yeni basılan 1 liraları makine tanımıyor.
Hemen gişelerden birine gidip durumu anlattım.
Görevli, tek kelime etmeden yeni 1 lirayı eskisiyle değiştirdi.
O sırada gözüm, tuvaletin kapısındaki makinede.
Çünkü içinde 4 liram var.
Biri gelip 1 lira atsa içeri girebilir…
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