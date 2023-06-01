TEPE NAUTILUS KİTAP GÜNLERİ BAŞLIYOR

Tepe Nautilus, Türk ve Dünya Edebiyatı’ndan binlerce eseri ve sevilen yazarları ziyaretçileriyle buluşturacak.

İstanbul’un tam kalbinde hızlı, kolay ve rahat alışverişin adresi Tepe Nautilus özel etkinliklerini ziyaretçileri ile buluşturmaya devam ediyor. 3-18 Haziran tarihleri arasında farklı yayın evlerinin yer aldığı Türk ve Dünya Edebiyatı’ndan binlerce eser, birbirinden özel yazarların imza günleri ve söyleşiler kitapseverleri Tepe Nautilus Açık Otopark’ta bekliyor.

Tepe Nautilus Kitap Günleri’nin onur konuğu sevilen yazar Ahmet Ümit 3 Haziran saat 15:00’da imza günü için kitapseverler ile bir araya gelecek.

Tepe Nautilus kitapseverleri, 3-18 Haziran tarihleri arasında Tepe Nautilus’ta buluşmaya davet ediyor.

İmza günü programı;

3 Haziran Halil Genç 14:00

4 Haziran Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan 14:00

10 Haziran Ayşe Kulin 14:00

10 Haziran Talha Uğurluel 17:00

11 Haziran Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen 15:00