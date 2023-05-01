TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ÇEVRE FESTİVALİ KADIKÖY’DE BAŞLIYOR

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE FESTİVALİ, 2 HAZİRAN’DA ÖZGÜRLÜK PARKI’NDA BAŞLIYOR

Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük çevre festivali Kadıköy’de başlıyor. Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali, 2, 3 ve 4 Haziran’da Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda yapılacak.

Kadıköy Belediyesi tarafından her yıl Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Kadıköy Çevre Festivali için geri sayım başladı. “Doğaya emek ver” sloganıyla bu yıl 6.’sı düzenlenecek festival, 2 Haziran Cuma günü başlayacak, 4 Haziran Pazar günü sona erecek. Son beş yılda yaklaşık 150 bin ziyaretçinin katıldığı Türkiye’nin en büyük çevre festivalinde bu yıl deprem, iklim değişikliği kaynaklı doğal afetlerle mücadelede ‘kentsel dirençlilik’ teması ön plana çıkarılacak.

Söyleşiler, atölyeler, kısa filmler…

Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali’nde; atölyeler, paneller, söyleşiler, doğa gözlemleri, konserler, film gösterimleri ve tiyatrolar gibi birçok etkinlik yer alacak. Sivil toplum kuruluşlarının, vakıfların, toplulukların, ilgili uzmanların, akademisyenlerin ve sanatçıların katılacağı festivalde hem çocuklar hem de yetişkinler için onlarca etkinlik düzenlenecek. Festivalde ziyaretçiler; A sahnesi, Yeşil Etkinlik Alanı, Atölye Alanı, Söyleşi Alanı, Sinematek Sinema Çadırı, BAK Kadıköy Etkinlik Alanı, Pilates Alanı gibi birçok farklı bölümlerde sivil toplum kuruluşlarının ve diğer toplulukların düzenleyeceği etkinliklere katılabilecek.

Festivalde Kadıköy Belediyesi birimleri ile birlikte Kadıköy Kent Konseyi, Kadıköy İklim Elçileri, ODTÜ Yeşil Kampüs Topluluğu, Marmara Üniversitesi Ekoloji ve Atölyeler Kulübü, Valideağ Gönüllüleri, change.org., ÇEKÜL Vakfı, Potlaç Kadın Kooperatifi, Doğal Yaşam Derneği, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Yeniden Hatay Yeniden Hayat Kooperatifi’nin de aralarında bulunduğu toplam 65 kuruluş stant açacak.

Üç gün boyunca “Doğaya Emek Ver” sloganı ile çevre dostlarını buluşturacak olan 2023 Kadıköy Çevre Festivali ile ayrıntılı bilgi almak isteyenler cevrefestivali.kadikoy.bel.tr adresini ziyaret edebilecek.