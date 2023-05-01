Doç. Dr. S. Banu Garip, Prof. Dr. Ervin Garip ve Dr. Öğr. Üyesi Orkan Güzelci’nin ortaklaşa kaleme aldığı “Konut İçi Deprem Risklerini Azaltmaya Yönelik Tasarım Rehberi”, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yayınevi’nden çıktı. Toplumsal farkındalık ve bilinçlendirilmenin sağlanması amacıyla hazırlanan kitabın kapak ve grafik tasarımı Salih Gül ile Yağız Ateşoğlu’na ait. 108 sayfa ve dokuz bölümden oluşan kitabın bazı başlıkları şöyle: Deprem Risklerini Azaltmaya Yönelik Tasarım Kriterleri, Eylem Senaryoları, Konut İçi Mekanları İçin Azaltılmış Risk Alanları.

İç mekanlarda alınacak önlemlerin hayat kurtarabileceğine dikkat çekilen kitabın, güncel bilgi sürekliliğini sağlamayı amaçlayan bir bilimsel kaynak olması bekleniyor. “Konut İçi Deprem Risklerini Azaltmaya Yönelik Tasarım Rehberi”ni, İTÜ Yayınevi ve sosyal medya hesapları üzerinden temin etmek mümkün.

Kitabın tanıtım metninden:

Bu kitap, 2021 yılında açılan TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı “Deprem Araştırmaları” Çağrısı kapsamında mimar, iç mimar, endüstriyel tasarımcı ve inşaat mühendisi disiplinlerinden oluşan bir ekip tarafından yürütülen araştırma projesinin ürünü olarak hazırlanmıştır. Depremlerde, yapıların yıkılmadığı durumlarda iç mekanlarında alınacak önlemler ile karşılaşılabilecek risklerin azaltılabileceği yaşanan deneyimler kapsamında görülmektedir. Sunulan konut iç mekan tasarım kriterlerinin, mevcut literatürden alınan ve sistematik olarak incelenen veriler doğrultusunda tasarımcılar için olduğu kadar herkesin ulaşabileceği bir rehber, toplumsal farkındalık ve bilinçlendirilmenin sağlanması için bir bilimsel kaynak olması hedeflenmiştir. Bununla birlikte araştırma projesi kapsamında önerilen algoritmik tasarım modelinin okul, hastane gibi çok sayıda kullanıcı barındıran farklı tipte yapıların iç mekanları için de kullanılabilme potansiyeli ile, çalışmanın konu ile ilgili gelecek çalışmalar için yaygın etkisini artırabileceği bir çalışma olduğu düşünülmektedir.

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