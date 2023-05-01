Erbakan, ‘21 yıl aradan sonra Milli Görüş’ü Meclis’e taşıyan milletimize teşekkür ediyorum’

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “21 sene aradan sonra Milli Görüş’ü, yeniden Meclis’e kazandıran milletimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

‘Her şeyden önce fedakar teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim’

Gelen son verilere göre Meclis’te 5 milletvekili ile temsil edilme hakkını elde ettiklerini kaydeden Erbakan, şöyle konuştu:

“21 sene aradan sonra Yeniden Refah Partimizi, Meclis’e kazandıran milletimize teşekkür ediyorum. Tarihi adımın atılmasına katkı sağladılar. Milli Görüş’ün 21 yıl aradan sonra yeniden TBMM’de temsil edilmesine vesile oldular, bu nedenle kendilerine teşekkürlerimi arz ediyorum. Hazine yardımı almayan, medya gücü olmayan, rakiplerinin sahip olduğu çoğu imkanlardan yoksun olan partimiz, teşkilat mensuplarının gayretleri ile Allah’ın yardımları ile bu önemli adımı atmaya muvaffak oldu. Herkesten önce emek veren, fedakarlık gösteren, canla başla gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum”

‘Milli Görüş Meclis’te 5 vekil ile temsil edilecek’

“Partimizi anketlerde hiç göstermeyen, anket şirketlerinin aslında manipülasyon yaptıkları, bilimsel çalışma yapmadıkları, seçim sonuçları ile bir kez daha açık şekilde ortaya çıktı. Gelen sonuçlara göre partimiz TBMM’de 5 milletvekili ile temsil edilme hakkını bulunduruyor. 3 milletvekili İstanbul, 1 Kocaeli, 1 milletvekilimiz de Konya’dan seçilmiş bulunuyor. Bu milletvekillerimizin sayısının artma ihtimali de bulunuyor. Partimizin aldığı oylar sandıklar açıldıkça artmaya devam ediyor” diye konuştu.

Sayın Cumhurbaşkanı 2. Turda farkla kazanacaktır

Resmi olmayan rakamlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını da kaydeden Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın farkı daha da ikinci turda kazanacağına inandığını belirterek, “Şu ana kadar ulaşan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığı görülmektedir. Bizim de içinde bulunduğumuz Cumhur İttifakı’mızın 2. Tur için avantajlı konumda olduğunu ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Kılıçdaroğlu ile arasında ciddi bir oy farkı var. İkinci turda da bu oy farkının daha fazla açılarak Sayın Cumhurbaşkanımızın zaferiyle sonuçlanacağını olan inancımız tamdır. İnşallah iki hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaferini hep birlikte kutlayacağız ve böylece inşallah hem Milli Görüş’ün Meclis’e girmesi hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmesiyle çifte kutlamayı yapacağız. Bu vesileyle tüm seçmenlerimize, Yeniden Refah Partimize oy vermiş olsun veya olmasın bir kez daha teşekkürler ediyorum.” diye konuştu.