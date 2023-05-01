19 MAYIS, BU YIL DA KADIKÖY’DE COŞKUYLA VE UMUTLA KUTLANDI

ODABAŞI: DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, ASLA UMUTSUZ OLMAYACAĞIZ

Kadıköy’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, “19 Mayıs ruhu, esaret zincirlerini kırmak, korku duvarlarını yıkmak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandırmak için yolumuzu aydınlatan umudun adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nda söylediği gibi “Daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız.” Asla umutsuz olmayacağız, asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı ulusal bağımsızlık mücadelesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy’de coşkuyla kutlandı. Klasik otomobil konvoyları, bandolar ve bisiklet turlarıyla Kadıköylüler bayramı doyasıya kutladı. Kadıköy’de bayram kutlamaları sabahın erken saatlerinde İskele Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen resmi törenle başladı. Törende, Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve okullardan öğrenciler hazır bulundu.

Kadıköylüler Cumhuriyet için pedal çevirdi

Kadıköy Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında hazırladığı etkinlikler ise klasik otomobiller konvoyu ve bisiklet turu ile başladı. Kadıköy’de her yıl düzenlenen ve 19 Mayıs kutlamalarının sembolü haline gelen bisiklet turu bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Kalamış Parkı’ndan başlayan parkurda bisikletçiler, Bağdat Caddesi’nde Türk bayrakları ve Atatürk posteri açtı. Yaklaşık 2 saat süren bisiklet turunda her yaştan onlarca Kadıköylü, Cumhuriyet için pedal çevirdi. Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı da parkuru tamamlayan vatandaşları karşılayarak hem bayramlarını kutladı hem de madalyalarını takdim etti.

104 klasik otomobille 104. yıl konvoyu

Kadıköy Belediyesi, kutlamalar kapsamında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği ile birlikte klasik otomobil konvoyu da düzenledi. Hasanpaşa’da bulunan Kadıköy Belediye Başkanlığı binası önünden hareket eden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konvoyu sahil yolundan Bağdat Caddesi’ne çıktı. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 104. yıl dönümü nedeniyle konvoyda 104 klasik otomobil yer aldı. Türk bayrakları ve balonlarla süslenen onlarca klasik otomobil, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla bando gösterisi eşliğinde dans etti, marşlar söyledi.

“Güzel günlere uzanan yolculuklar daima bir umutla başlar”

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mustafa Kemal Atatürk’ün umudu örgütleyerek ulusal bağımsızlık mücadelesinin meşalesini yaktığını ifade eden Odabaşı, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

“İstanbul’dan Samsun’a; Samsun’dan kurtuluşa uzanan yolculuk bir umutla başladı. Bu millet, tarihin her döneminde umutların tükendi zannedildiği anlarda yeniden ayağa kalkmasını başarmış bir millet. 19 Mayıs ruhu, bizim bugün de esaret zincirlerini kırmak, korku duvarlarını yıkmak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandırmak için yolumuzu aydınlatan umudun adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nda söylediği gibi “Daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız.” Güzel günlere uzanan yolculuklar daima bir umutla başlar. Biz de asla umutsuz olmayacağız, asla vazgeçmeyeceğiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.”