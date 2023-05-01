SEÇSİS nedir?

SEÇSİS’in sahibi ve işleticisi yüksek seçim kuruludur, HAVELSAN A.Ş. ise SEÇSİS’in yazılım ve veritabanı gelişim hizmetlerini verir.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na bağlı Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nce yürütülmekte olan “Bilgisayar Destekli Merkezî Seçmen Kütüğü Sistemi” projesinin kısa adıdır.

Türkiye’de seçimlerde sıkça duyduğumuz bu sistem nedir, ülkemizde elektronik seçim sistemi varmıdır.

Öncelikle bilmemiz gereken ülkemizde elektronik seçim sisteminin olmadığıdır. Seçmen bilgilerinin ve sandık sonuçlarının giriş yapıldığı bir veritabanı, yazılımı vardır.

Sistem nasıl çalışır,



Oy kullanma ve oy sayım süreçleri hem de oy sayım sonuçları klasik yöntemlerle sisteme girilir sandıklara atılan oyların, görevlilerin denetiminde raporlanması ve raporlanan sonuçların da sisteme işlenmesi ile seçim sonuçları SEÇSİS sistemi tarafından hesaplanır, sayısal raporlamalar yetkili devlet kurumları ve partiler için hazırlanan uygulamalara aktarılır. Bu uygulama ve araçları,

● Siyasi Parti Portalı/Servisi (SİPPORT): Seçmen kütüğü, sandık seçmen listeleri, siyasi partilerle SİPPORT üzerinden paylaşılıyor.

● Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS): Seçim sonuçlarının, seçim sırasında siyasi partiler, haber ajansları vb. kuruluşlarla, kesin sonuçlardan sonra ise yurttaşlarla paylaşıldığı uygulama.

● Seçmen Portalı: Seçmenlere yönelik Seçmen/Sandık Bilgisi (Yurtiçi ve Yurtdışı Seçmen) sorgulama ve doğrulama işlemlerinin yapıldığı “web” uygulamasıdır.

● UYAP Ağı: SEÇSİS Uygulama Sistemince il/ilçe seçim kurulları ile Yüksek Seçim Kurulu (merkez) arasındaki çevrimiçi iletişimin sağlanması için kullanılan Adalet Bakanlığına ait iletişim altyapısıdır.

SEÇSİS ülkemizde ne zaman kullanılmaya başlandı?

Projenin geçmişi 1986 yılında hazırlanan bir rapora ile başlamıştır. Teknolojinin hızla gelişimiyle de bugünkü kullanımda olan hâlini almıştır.

SEÇSİS, ilk sınavını 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan 23. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde vermiştir. SEÇSİS, 2007 yılından günümüze geliştirilerek 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel seçimlerinin yürütülmesinde bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı kullanılmıştır.

Uygulamaların sistem güvenliği Seçim Bilişim Sisteminde, kullanıcı, ağ altyapısı, verilerin şifrelenmesi, veri kayıtlarının bütünlüğü, sunuculara erişim kontrolü gibi üst düzey güvenlik kontrolleriyle sağlanmaktadır.

Veri girişi yapan kişilerin merkezi sunuculara erişimlerindeki tüm veri trafiği şifreli olarak yapılmaktadır. SEÇSİS, sistem güvenliğinde birçok güvenlik teknolojisi bir arada kullanılmaktadır. Sistem uzmanlar tarafından düzenli olarak test edilmekte, güvenlik kontrollerinden geçirilmektedir.

SEÇSİS benzeri yazılımların kullanımının seçmen kütüklerinin sürekli güncellenmesi, seçmenlerin kimlik ve adres bilgilerinin T.C. Kimlik Numarasına dayalı tek ve güncel olarak merkezi bir veri tabanında tutulması, seçmen kütüklerinin seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partiler ile paylaşılması, seçimlerin hızlı, sağlıklı, ekonomik, şeffaf ve denetlenebilir biçimde gerçekleştirilmesi, seçim sonuçlarının, ilçelerden hızlı ve güvenli bir ortamda merkeze aktarılması, sandık sonuç tutanakları ile seçim sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşılması, seçim sonuçlarını basın ve kamuoyunun internet üzerinden izleyebilmesi gibi birçok faydası bulunmaktadır.

İlerleyen tarihlerde dünyada ve ülkemizde teknolojinin gelişmesiyle daha güvenli ve hızlı sonuçların alınabileceği çevrimiçi seçim yazılımlarına ihtiyaç duyulacaktır. Online seçim sistemlerinin halk tarafından kolaylıkla kullanılabilir olması gerekmektedir.

Bu sistemlerin uygulanabilir olması için yeni nesil gençler diye tabir ettiğimiz, teknoloji çağında doğan ve yaş alan vatandaşlarımıza ihtiyaç vardır. Teknoloji çağında büyüyen kişiler ile çevrimiçi seçim sistemlerinin kullanımı çok daha kolay olacaktır.

Kaynak :

www.ysk.gov.tr

www.havelsan.com.tr