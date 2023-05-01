Başka şehirde oy kullanacak seçmenlere, AK Parti’den ÜCRETSİZ  ulaşım desteği

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da yaşamasına rağmen ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği verilecek. Başvurular, ilçe başkanlıklarına yapılabilecek.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, seçmenleri yakından ilgilendiren bir müjde paylaştı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde, tüm seçmenlerin oy hakkını kullanabilmesi için ücretsiz ulaşım desteği verileceği açıklandı.

İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“İstanbul’da yaşamasına rağmen resmi ikameti başka şehirde olan vatandaşlarımızın dikkatine; İstanbul’umuzda bulunduğunuz ilçenin ‘İlçe Başkanlığına’ başvurarak gidiş-dönüşlerinizi size sağlanacak otobüs ile ÜCRETSİZ bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.”

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