UCUZ TATİL!

Dolandırıcılar tatilcilerin peşinde

Yaz aylarının gelmesi ve Bayram tatillerinin de yaklaşması ile birlikte her sene olduğu gibi tatil planlarında artış yaşanmaya başladı. Yurt içi ve yurt dışı turizminin yoğun olarak yaşanacağı bu dönemi fırsata çevirmeyi amaçlayan dolandırıcılara karşı okurlarımıza uyarıda bulunmak isterim.

Eskiden tanıdıklarımızın referansları veya gazetelerdeki tatil acentalarının reklamlarına bakarak tercihlerimizi yapar, oteller ile iletişime geçerdik. Günümüzde teknolojinin bizlere sunduğu imkânlar ile artık dakikalar içinde ülkeler, şehirler, oteller ve ulaşım hakkında birçok bilgiye erişebiliyoruz. Bazı acentaların sitelerinde kullanıcılara sunduğu filtreleme hizmetleri ile çok daha ayrıntılı bilgilere de ulaşma imkânımız bulunmakta. Ama bizleri en çok cezbeden ise taksit seçenekleri, erken rezervasyon ve indirim kampanyaları olmuştur.

Dikkat edilmesi gerekenler.

Cazibesi yüksek tatil fırsatlarının ne kadar dikkat çekici olduğunun farkında olanlar sadece bizler değiliz, kötü niyetli dolandırıcılarda bu durumun sıkı takipçileridir. Gündemde olan en çok rağbet gören tatil bölgeleri hakkında güvenilir markaların isim ve logolarını kullanarak sahte web siteleri üzerinden cazip kampanyalar oluşturmaktadırlar.

Bu siteler üzerinden online ödeme sistemleri ile kaparo adı altında rezervasyon ücretleri toplanarak sonrasında kayıplara karışanların haberlerini bolca görüyoruz.

Bazı dolandırıcılar insanların sahte sitelerine daha fazla erişim sağlaması için arama motorlarına reklam verdiklerini, sms veya mail yoluyla yüzbinlerce kişiye geri çevrilmeyecek tatil fırsatları vaatleriyle tuzaklarına düşürdüklerini de söylemeliyim.

Diğer en çok yapılan dolandırıcılık yöntemi de sosyal medya üzerinden tanıtımı yapılan tatil sayfalarına dikkat edilmeli. Video ve fotoğraflar ile cazip hale getirilen bu hesaplar, genelde irtibat bilgileri şahıs cep telefonlarıdır sizden ödeme talep ettiklerinde sizlere şahsi banka hesap bilgilerini gönderirler. Bu hesaplardaki takipçi sayıları ve yorumlara asla kanmayın.

Muhatabınızın şahıs değil, bakanlık tarafından onaylanmış bir kurum olması işlerin ters gitmesi durumunda sizin menfaatimize olacaktır.

Öncelikle imkân varsa internet veya telefon yoluyla anlaşılan tatil yeri için ödeme koşullarını yüz yüze acenteye giderek yapılması. Bu şekilde acentenin konumu, size verdiği izlenim, ödeme ve sözleşme şartları gibi konuları daha ayrıntılı konuşabilirsiniz.

Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde kayıtlı olup olmadığı sorgulamalısınız.

Hakkınızı nasıl arayacaksınız ?

Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentalarının ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğunu ‘www.kulturturizm.gov.tr‘ ve ‘www.tursab.org.tr‘ adreslerinden sorgulayabilirler. Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentasının veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğinin ve ayrıca internet sitelerinin ETBİS’e (elektronik ticaret bilgi sistemi) kayıtlı olduğunun https://www.eticaret.gov.tr/sirketsorgula adresinden kontrol edilmesini tavsiye ederim.

Tatil öncesi veya sonrasında herhangi bir sebeple mağdur olursanız haklarınızı aramak için

Öncelikle bulunduğunuz il ve ilçelerde kurulu bulunan ve ücretsiz hizmet veren Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ‘ne ve ayrıca parasal miktarına göre Tüketici Mahkemeleri’ne müracaat edebilirsiniz.



Konaklama, tur, reklam ve tanıtımı ile karşılaşılan paket faaliyetinin sizleri aldatıcı, yanıltıcı nitelikte olduğu düşünüyorsanız; ticari reklam ve haksız ticari uygulamaları denetlemekle görevli Reklam Kurulu Başkanlığı’na başvurabilirsiniz.

Yapılan şikâyetin değerlendirilmesi için tanıtımların hangi sitelerde ve hangi tarihlerde yayınlandığı bilgisi önemlidir. Ayrıca reklama ait ekran görsellerinin ve ispat niteliğindeki diğer bilgi, belgelerin yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılacak başvurularınız için saklamalısınız.

“Sessiz kalmayın, şikâyet edin”

Kaynak ve Başvuru adresleri.

www.ticaret.gov.tr

www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi

www.tursab.org.tr



